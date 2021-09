28.09.2021 h 13:43 commenti

Calcio, l'Ac Prato esonera Pagliuca: "Non ci sono le condizioni per continuare il rapporto con il mister"

La società ha comunicato la decisione a 48 ore dalla seconda sconfitta in campionato e dopo un faccia a faccia con l'allenatore. Si attende il nome del successore

E' durata lo spazio di tre partite – le prime due giornate del campionato di serie D e il primo turno di Coppa Italia – l'esperienza di Luigi Pagliuca sulla panchina del Prato. Oggi, martedì 28 settembre, a 48 ore dalla sconfitta subita in casa (stadio Torrini di Sesto Fiorentino) contro l'Alcione Milano, la società ha comunicato di aver “sollevato Pagliuca dall'incarico di allenatore della prima squadra”. Poche righe per congedare l'allenatore: “La decisione è maturata – scrive l'Ac Prato – all'esito dell'incontro odierno con il mister, constatata l'assenza delle condizioni per proseguire la collaborazione. Al mister un ringraziamento per il lavoro svolto e un in bocca al lupo per il futuro professionale”.

Pagliuca ha collezionato due sconfitte e una vittoria: ha perso la prima di campionato in trasferta a Rimini (3 a 0) e la seconda in casa con l'Alcione Milano (2 a 0). In mezzo la partita di Coppa Italia contro la Sangiovannese con i biancazzurri che si sono imposti per 2 a 0 passando il turno.

Già alla fine della partita, il direttore generale, Ivan Reggiani, aveva speso parole dure contro Pagliuca criticando la formazione mandata in campo e sottolineando “la poca condivisione sulle scelte da effettuare per le gare ufficiali”.

Nelle prossime ore si conoscerà il nome del nuovo allenatore.



