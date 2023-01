25.01.2023 h 08:37 commenti

Calcio, infortunio Mobilio: escluse lesioni al ginocchio, avviata la riabilitazione

Gli accertamenti hanno escluso lesioni dopo l'infortunio di domenica scorsa durante Prato-Forlì. Le condizioni del calciatore valutate giorno per giorno per decidere quando potrà tornare sul terreno di gioco

Non sono state rilevate lesioni dopo l'infortunio che, domenica scorsa, durante la gara al Lungobisenzio tra Prato e Forlì, ha costretto il calciatore biancazzurro Andrea Addiego Mobilio a lasciare il terreno di gioco in barella. I controlli clinici a cui Mobilio è stato sottoposto nella serata di lunedì hanno escluso lesioni a carico del legamento crociato, evidenziando una distrazione del collaterale laterale del ginocchio sinistro con edema osseo. Mobilio ha già iniziato il protocollo riabilitativo con lo staff sanitario del Prato. Le condizioni di salute del calciatore verranno valutate giorno per giorno e dunque è presto per dire quando tornerà disponibile agli ordini di mister Brando.



Edizioni locali collegate: Prato

