15.05.2023 h 09:56 commenti

Calcio in faccia da un cavallo, grave 47enne. Interviene Pegaso

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri a Montemurlo. Ad attivare l'elisoccorso la centrale 118. Sul posto anche la Misericordia con l'infermiere e i carabinieri

Archivio

E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per soccorrere un quarantasettenne colpito in faccia da un cavallo dopo una caduta. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, 14 maggio, in un maneggio in via Parugiano di sotto a Montemurlo.

La chiamata al 118 è partita attorno alle 19.20. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Misericordia di Montemurlo con infermiere a bordo e l’elicottero Pegaso, attivato dalla stessa centrale e atterrato nel vicino campo. Presenti anche i carabinieri della locale Tenenza.

L’uomo, visto il colpo alla testa, è stato portato in codice rosso al policlinico fiorentino di Careggi.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus