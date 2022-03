26.03.2022 h 17:05 commenti

Calcio, il Ravenna strapazza il Prato al Lungobisenzio: finisce 4 a 1 per gli ospiti

Biancazzurri sotto di due gol dopo appena 12 minuti. Il gol dei padroni di casa segnato da Maione. Collezione di pali per i ragazzi di Favarin. Circa 450 gli ultras del Prato protagonisti di una bella coreografia

Finisce 1 a 4 la partita Prato - Ravenna. I biancazzurri hanno interrotto la striscia positiva dopo le due importantissime vittorie in trasferta, mentre gli ospiti hanno infilato la sesta gara utile consecutiva. La ventinovesima giornata del campionato di serie d, giocata davanti a circa 450 tifosi biancazzurri che si sono presentati puntuali a incitare la squadra, si è risolta con la goleada degli ospiti e con un assalto continuo dei padroni di casa che, dopo la rete, hanno collezionato tre pali. Avversario ostico e attrezzato il Ravenna che, come nelle previsioni, ha fatto la partita deciso a restare alla calcagna del Rimini capolista, staccato ancora a 5 punti (Ravenna 68, Rimini 73) dopo la vittoria per 1 a 0 sul Mezzolara. Il Prato resta fermo a 35 punti, nella parte bassa della classifica ma forte di una distanza di sicurezza - 7 punti - dalla zona play out. Primo tempo subito in salita per i ragazzi di Favarin, sotto di due gol già al 12’ con la doppietta di Saporetti. Il terzo gol dei romagnoli è arrivato poco prima dell’intervallo quando è stato Guidone ad avere la meglio su Pagnini. Nella ripresa subito il quarto gol degli ospiti segnato da Prati. È stato Maione, al 69’, ad accorciare le distanze e poi a stampare per tre volte il pallone sul palo. Il Prato ci ha provato fino alla fine ed è da sottolineare, al di là del risultato, la reazione convinta dei biancazzurri che, pur con un passivo di quattro gol, non si sono lasciati impigrire. Nota di merito per gli ultras biancazzurri protagonisti di una bella e coreografia, espressione di attaccamento alla maglia. Prato in campo dal primo minuto con il modulo 3-5-2 formato da Pagnini; Bajic, Angeli (58’ Maione), Sciannamè; Muteba (73’ Sottili), Pardera (73’ Soldani), Serrotti (77’ Ba), Strechie, Nicoli; Gissi (64’ Tomaselli), Boganini. Mister Dossena ha schierato il suo Ravenna in formato 4-3-3: Botti; Grazioli, Antonini, Polvani (62’ Magy), D'Orsi; Lussignoli, Prati, Calì (65’ Haruna); Saporetti, Guidone (73’ Mendicino), Podestà (65’ Campagna). Meletti di Crema ha arbitrato l’incontro; assistenti: Cassano di Saronno e Doriana Isidora Lo Calio di Seregno. Da segnalare l’ammonizione di Favarin al 32’, oltre a quelle di Angeli e Gissi.

