Calcio, il Prato vince la terza partita consecutiva: 1 a 0 contro il Forlì

Buona prestazione casalinga della squadra allenata da Amelia che sale a 16 punti in classifica. Circa trecento spettatori hanno assistito alla gara che è stata equlibrata con occasioni da una parte e dall’altra

Il Prato festeggia il suo centotredicesimo compleanno con la bella affermazione casalinga contro il Forlì. 1 a 0 il risultato della nona partita del campionato di serie D giocata oggi, sabato 30 ottobre, allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino. La zampata vincente è arrivata al 65’ con Pardera. Una buona partita che ha visto i biancazzurri padroni del gioco con una serie di azioni convincenti e con capacità di controllare e contenere i tentativi degli avversari di trovare il gol. Per la squadra allenata da Amelia si tratta della terza vittoria consecutiva che fa compiere un balzo in avanti in classifica. Il Prato è a 16 punti, lontano dalla parte bassa della graduatoria in cui ha navigato fino a pochissime settimane fa. Protagonista dell’anticipo di campionato, la squadra dovrà aspettare i risultati delle partite di domani per avere un quadro più chiaro della sua posizione ma è certo che nove punti nelle ultime tre gare rappresentano un bottino che dà tranquillità e fiducia all’ambiente. Mister Amelia è sceso in campo con il 3-5-2 schierando, a differenza di quanto fatto contro il Sasso Marconi, Nicoli al posto di D’Orsi. Da segnalare per il Forlì l’esordio del tecnico Gadda. Una prestazione, quella dei romagnoli, buona con più di qualche azione in avanti che però è stata prontamente neutralizzata dai biancazzurri. Aleksic ha sfiorato la rete del vantaggio pratese già al 12’ del primo tempo con un tiro che ha costretto il portiere del Forlì, De Gori, ad un intervento miracoloso. Appena due minuti prima era stato Maione a stampare la palla sulla traversa dopo aver sfruttato un assist di Aleksic. Circa trecento gli spettatori presenti al Torrini. Arbitro Cappai di Cagliari, assistenti Polidori di Perugia e Tasciotti di Latina. Il Prato ha battuto 5 calci d’angolo, il Forlì 4.

