Calcio, il Prato vince contro il Sasso Marconi Zola: 2 a 0, doppietta di Maione

Tre punti d’oro conquistati nella partita casalinga (a Sesto Fiorentino) giocata davanti a un centinaio di ultras. La squadra di Amelia sale a 13 punti in classifica. Seconda vittoria in quattro giorni dopo quella in trasferta contro la Bagnolese nel turno infrasettimanale

Con un gol per tempo il Prato vince e archivia l’ottava giornata del campionato di serie D contro gli emiliani del Sasso Marconi Zola. A dare la vittoria ai biancazzurri nella partita casalinga (stadio Torrini di Sesto Fiorentino) è stato Maione, autore di una bella doppietta al 24’ e al 56’. Gol importantissimi che fanno salire il Prato a 13 punti in classifica e regalano ulteriore fiducia all’ambiente dopo la trasferta vittoriosa di quattro giorni fa contro la Bagnolese. Partita equilibrata con i padroni di casa che hanno costruito diverse azioni e, allo stesso tempo, sono riusciti a contenere gli attacchi degli avversari. Mister Amelia ha mandato in campo il consueto 3-5-2 con qualche rivisitazione in funzione della conferma di Pampiani esterno a centrocampo e del riposo concesso a Nicoli (impiegato dal 13’della ripresa) al cui posto è stato schierato Tomaselli. Bene la coppia d’attacco formata da Aleksic, protagonista di un paio di belle volate, e da Maione che non ha sbagliato le due grandi occasioni che gli sono capitate. Entrambi sono stati sostituiti nel secondo tempo rispettivamente da Renzi e da Bellucci. All’appuntamento al Torrini si sono presentati circa trecento spettatori con un centinaio di ultras che ha dato la carica alla squadra biancazzurra con la vittoria conquistata oggi ha raggiunto proprio il Sasso Marconi Zola. Il tabellino Prato (3-5-2): Pagnini, Angeli, Cestaro, Sciannamé, Lugnan (86’ Grillo), Soldani, D’Orsi (58’ Nicoli), Tomaselli (63’ Pardera), Pampiani, Aleksic (78’ Renzi), Maione (63’ Bellucci). A disposizione: Cangioli, Guida, Noferi, Tavanti. Allenatore: Amelia Sasso Marconi Zola (4-3-3): Auregli, Luccarini (64’ Medi), Gobbi (77’ Parlanti), Serra, Testoni, Colarieti, Torelli, Monti (64’ Zannoni), Draghetti (67’ Grazdhani), Negri (78’ Erricchiello), Jassei. A disposizione: Genovese, Biguzzi, Pederzani, Boriani. Allenatore: Della Rocca Arbitro: Albano di Venezia. Assistenti: Gookoluk di Civitavecchia e Brizzi di Aprilia. Marcatori: 26’ e 56’ Maione Note: pomeriggio ventoso. Spettatori: 300. Ammoniti: Serra, Tomaselli, Parlanti, Torelli. Angoli: 4-2 Recupero: 1’ pt, 4’ st

