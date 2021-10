20.10.2021 h 17:31 commenti

Calcio, il Prato vince 2 a 1 la trasferta contro la Bagnolese. Gol vincente di Aleksic al 90'

La partita si decide nell'ultimo quarto d'ora con il vantaggio del Prato su rigore, il pareggio dei padroni di casa e il colpo che vale tre punti a tempo regolamentare ormai scaduto. Biancazzurri a 10 punti in classifica. Una ventina i tifosi al seguito della squadra

Il Prato trova al 90' il gol della vittoria e torna dalla trasferta contro la Bagnolese con tre punti importantissimi. Un successo la settima giornata del campionato di serie D che si chiude con il risultato di 1-2 e con 10 punti in classifica per la squadra allenata da Amelia. Il tocco vincente, davanti ad una ventina di tifosi che hanno seguito il Prato in Emilia Romagna, è stato di Aleksic, schierato fin dal primo minuto, dopo il vantaggio di Tomaselli su rigore al 76' e il pareggio di Leonardi all'85'. Una partita che, soprattutto nel primo tempo, ha messo in luce i padroni di casa che hanno creato qualche buona occasione. Nel secondo tempo la svolta con l'ultimo quarto d'ora in cui è successo di tutto: il vantaggio dei biancazzurri, il pareggio a pochi minuti dalla fine della Bagnolese e il gol a tempo quasi scaduto che ha consegnato al Prato i tre preziosissimi punti.



Il tabellino

Bagnolese – Prato 1-2



Bagnolese (3-5-2): Corradi, Capiluppi (94' Riccelli), Bertozzini, Dembacaj, Calabretti Davide, Guerra (70' Mhadhbi), Buffagni, Rustichelli (78' Leonardi), Calabretti Daniele (67' Cortesi), Tzvetkov, Micheal (77' Bocchialini).

A disposizione: Cavallini, Marani, Operato, Ferrari.

Allenatore: Bonini.



Prato (3-5-2): Pagnini, Angeli, Cestaro, Sciannamè, Grillo (46' Lugnan), Soldani, D'Orsi (78' Diallo), Nicoli (62' Tomaselli), Noferi (79' Piampiani), Aleksic, Renzi (67' Maione).

A disposizione: Reggiani, Tavanti, Pardera, Bellucci.

Allenatore: Amelia.



Arbitro: Frasynyak di Gallarate. Assistenti: Farina di Brescia e Marchesin di Rovigo.



Marcatori: 76' Tomaselli (rigore), 85' Leonardi, 90' Aleksic.



Ammoniti: Cestaro (44'), Guerra (56'), Calabretti Daniele (60').



Angoli: 3-2



Recupero: 0' pt, 6' st



Spettatori: 150



