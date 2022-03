30.03.2022 h 17:13 commenti

Calcio, il Prato vince 2 a 0 la trasferta contro la Sammaurese: a segno Ba e Boganini

Convincente prova dei biancazzurri alla terza vittoria fuori casa su altrettante giocate nelle ultime cinque giornate. Grande soddisfazione per tutto l'ambiente. Sfortunati i tifosi del Prato partiti al seguito della squadra: il pulmino è rimasto fermo in autostrada a causa di un guasto

Vince e convince il Prato che oggi, mercoledì 30 marzo, nella trentesima giornata del campionato di serie D, ha vinto la trasferta allo stadio Macrelli di San Mauro Pascoli contro la Sammaurese. Il turno infrasettimanale è finito 2 a 0 con i gol di Ba al 58' e di Boganini all'88'. Una vittoria importantissima per i ragazzi di Favarin che salgono a 38 punti in classifica e centrano la terza vittoria fuori casa su altrettante giocate nelle ultime cinque giornate.

Alla festa dei biancazzurri hanno partecipato solo pochissimi tifosi perché il gruppo più numeroso di ultras è rimasto fermo in autostrada a causa di un guasto al pulmino.

Prato in campo dal primo minuto con lo schema 3-5-2 e con Maione inserito al posto di Gissi dopo la bella prova personale di sabato scorso contro il Ravenna.

Delusione tra i circa 70 tifosi di casa che speravano nei tre punti dopo le quattro gare perse sulle ultime cinque giocate.

Primo tempo con pochi sussulti e con le due squadre che si sono misurate soprattutto a centrocampo. Un paio di tiri per il Prato: al 18' con Serrotti e al 31' con Maione che hanno trovato pronto il portiere della Sammaurese. I padroni di casa hanno costruito la loro prima azione pericolosa al 42' quando Sottili è riuscito a recuperare un pallone davvero insidioso, e al 45' il tiro di Camara è finito alto sulla traversa. Secondo tempo più spumeggiante: al 53' la traversa di Merlonghi che ha acceso le speranze dei tifosi romagnoli, al 57' il gran tiro di Boganini deviato in angolo, e poi il gol di testa di Ba su angolo di Nicoli. La Sammaurese ha provato a rimettere la partita in carreggiata ma il Prato si è difeso e ha lasciato pochi spazi all'avversario. Al 77' è finito di pochissimo a lato il tiro di Merlonghi e a due minuti dalla fine è arrivato il raddoppio biancazzurro con Boganini che non si è fatto trovare impreparato dal recupero di palla operato da Soldani e che ha consentito alla squadra di ripartire e affacciarsi di nuovo nell'area romagnola.

"Complimenti ai ragazzi, vincere qui non era facile - il commento a fine partita di Giancarlo Favarin - oggi per noi era uno spartiacque importante contro una buona squadra, siamo riusciti a preparare questa partita al meglio e il risultato ci conforta. E' importante rimanere concentrati perché i punti di oggi non ci tirano definitivamente fuori dal rischio play out. Serve continuare a fare punti anche se la pressione è tanta".

Domenica il Prato ospita al Lungobisenzio il Tritium, penultimo in classifica dopo la sconfitta casalinga di oggi con il Forlì. La squadra di Favarin è ancora alla ricerca della prima vittoria in casa dopo la riapertura, lo scorso 30 gennaio, dello stadio Lungobisenzio.



Il tabellino: Sammaurese - Prato 0-2

Sammaurese (4-3-3): Cheli; Gurini (66' Masini), Benedetti, Sedioli, Bolognesi (85' Manara); Scarponi, Gaiola, Sedioli, Rosa (66' Maltoni); Camara (78' Sabba), Merlonghi, Giannini. A disposizione: Adorni, Gregorio, Migani, Casadio, Asllani. Allenatore: Protti.

Prato (3-5-2): Pagnini; Sottili (66' Muteba), Angeli, Sciannamè; Bajic, Soldani, Ba (90' Manes), Serrotti (82' Strechie), Nicoli; Maione (69' Gissi), Boganini. A disposizione: Paci, Cestaro, Romiti, Pardera, Tomaselli. Allenatore: Favarin.

Arbitro: Arnaut di Padova. Assistenti: Petarlin di Vicenza e Ndoja di Bassano del Grappa.

Marcatori: 58' Ba, 88' Boganini.

Note: cielo coperto. Terreno perfetto. Ammoniti: Serrotti, Sciannamè, Sottili, Benedetti.

Angoli: 5-2. Recupero 1'p.t.; 4's.t.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus