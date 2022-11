13.11.2022 h 16:32 commenti

Calcio, il Prato travolge il Corticella: al Lungobisenzio finisce 4 a 2

Continua la serie positiva dopo l’arrivo di mister Brando. La squadra biancazzurra sblocca la partita dopo appena cinque minuti con Nizzoli. In gol anche Nicoli e Mobilio, autore di una doppietta. 17 punti in classifica e domenica trasferta a Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta

Goleada biancazzurra al Lungobisenzio dove il Prato chiude 4 a 2 la partita contro il Corticella, tredicesima giornata del campionato di serie D. Risultato che convince e conferma l’aria nuova che tira dentro e fuori dallo spogliatoio dopo l’arrivo di Lucio Brando sulla panchina pratese. I biancazzurri, nelle tre partite di campionato giocate con la guida del nuovo allenatore, hanno messo insieme 7 punti. La squadra bolognese è stata travolta da un Prato che ha creduto fin dall’inizio all’affermazione netta. Primo gol di Nizzoli dopo appena cinque minuti, raddoppio al 14’ con Nicoli, doppietta di Mobilio al 23’ e al 16’ della ripresa. Il Corticella ha trovato i suoi gol con Oubakent, a segno al 38’ e al 93’. Primo tempo dominato dai biancazzurri che hanno strappato un applauso dietro l’altro ai circa quattrocento tifosi presenti oggi, domenica 13 novembre, al Lungobisenzio. Più equilibrato il secondo tempo con occasioni da una parte e dall’altra. Renzi trova il gol ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Da segnalare l’infortunio di Colombi dopo venti minuti di gioco: al suo posto, Brando ha inserito Renzi. Infortunio anche per Soldani, al 70’: dalla panchina è stato chiamato in campo Ba. Tra i cartelli gialli sventolati dall’arbitro, anche quello all’allenatore del Corticella. Prima dell’inizio della partita, lungo applauso e grande commozione per la scomparsa di Renzo Baroncelli, storico tifoso morto venerdì scorso. Il Prato sale a 17 punti in classifica dopo tredici giornate di campionato e ora si prepara alla prossima sfida che sarà in trasferta, domenica prossima, contro il Real Forte Querceta oggi uscito sconfitto dalla gara giocata a Forlì ma che, con i suoi 22 punti, resta fermo alle porte della zona play off. Tabellino. Prato: Nucci; Nizzoli (75’ Colombini), Angelli, Sciannamè, Nicoli (79’ Noferi); Soldani (70’ Ba), Aprili; Mobilio, Cela (75’ Petronelli), Kouassi; Colombi (19'p.t. Renzi). Allenatore: Brando. Corticella: Rossini; Tchema, Cudini, Chmangui, Essel (54’ Amayah); Menarini (84’ Bonfiglioli), Marchetti (70’ Casazza); Oubakent, Campagna, Larhrib; Leonardi (75’ Leonardi). Allenatore: Miramari. Arbitro: Kovacevic di Arco Riva. Assistenti: Giannone di Arco Riva e Rusu di Trento.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus