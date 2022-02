13.02.2022 h 16:57 commenti

Calcio, il Prato sconfitto in trasferta dall’Athletic Carpi: 2 a 1

Padroni di casa in gol dopo appena tre minuti. I biancazzurri trovano il pareggio all’inizio della ripresa e poi creano diverse occasioni da rete ma al 90’ segna ancora il Carpi. Favarin: “Buona prestazione della squadra ma nel calcio ha ragione chi fa gol”

Il Prato esce sconfitto dal Cabassi di Carpi. La partita, combattuta fino all’ultimo minuto, si è chiusa sul punteggio di 2 a 1 per i padroni di casa che hanno trovato la rete della vittoria al 90’ dopo una serie di occasioni da gol mancate dai biancazzurri incitati dai 70 tifosi che hanno affrontato la trasferta. Per il Prato una sconfitta pesante che si traduce in uno scivolone in classifica: 27 i punti al termine della 23esima giornata, 13esima posizione in classifica, ad appena due lunghezze dalla zona play out ma con una partita in più rispetto alle altre squadre. Athletic Carpi in vantaggio subito: al terzo minuto del primo tempo va in gol Villanova che ha la meglio su Sciannamé e supera il portiere Romboli. Il gol del pareggio arriva al 50’ con Gissi, bravo a sfruttare di testa l’assist di Bajic. Da questo momento in avanti la gara si trasforma in una occasione dietro l’altra sia per il Carpi che per il Prato che tiene bene il campo ma non riesce né a trovare il secondo gol né a conservare il pareggio. Per l’Athletic Carpi, che nelle ultime cinque partite ha messo insieme solo tre punti, si tratta di un’affermazione che dà ossigeno ma soprattutto fiducia: 30 i punti in classifica, ottava posizione. Da segnalare l’uscita di Maione dopo appena un quarto d’ora di gioco: il calciatore, infortunato nell’allenamento pre-gara, ha detto al suo allenatore di voler giocare ma ha dovuto arrendersi quasi subito al dolore per la botta rimediata prima del fischio di inizio. “Sono contento per la prestazione dei miei ragazzi ma il risultato non ci aiuta - il commento di Favarin dopo il fischio di chiusura - un risultato per nulla aderente alla reazione che la squadra ha avuto dopo essere andata in svantaggio. Abbiamo avuto la possibilità di andare ben oltre il pareggio, ma nel calcio ha ragione chi segna e il Carpi oggi ha avuto ragione”. Rispetto alla scelta di Maione di voler giocare, Favarin non le ha mandate a dire: “Mi ha detto che si sentiva di entrare in campo nonostante io abbia sottolineato che è importante essere al cento per cento, a volte si pensa di potercela fare, si vuole fare troppo e poi ecco cosa succede”. Prato in campo con il 3-5-2. Agli ordini di Favarin, dal primo minuto, Romboli, Sottili, Angeli (25’ Cestaro), Sciannamé, Bajic, Soldani, Serrotti, Streiche, Noferi (81’ Boganini), Gissi, Maione (15’ Tomaselli sostituito al 70’ da Nicoli). Mister Bagatti ha schierato il 4-3-3 e impiega Ferretti, Germinio, Calanca (92’ Di Emma), Aldrovandi, Montebugnoli, Lordkipanidze (82’. Runo),Bottalico, Muro (63’ Dipinto), Villanova ‘63’ Sivilla), Walker (80’ Vigolo), Ruffini. Arbitro: Fantozzi della sezione di Civitavecchia. Assistenti: Arizzi di Bergamo e Draghetta di Lecco.

