28.11.2021

Calcio, il Prato ritrova la vittoria: 2 a 1 in casa con il Borgo San Donnino

Biancazzurri in vantaggio su rigore, poi il pareggio degli ospiti e a circa venti minuti dalla fine la zampata vincente di Renzi. Tifosi presenti per acclamare il presidente Commini

Dopo tre sconfitte consecutive il Prato ritrova la vittoria. Sul campo di casa del Torrini di Sesto Fiorentino, i biancazzurri battono 2 a 1 i lombardi del Borgo San Donnino che restano ultimi in classifica. Il Prato fa invece un piccolo passo in avanti raggiungendo l’ottavo posto con 19 punti. Una partita con tante occasioni per la squadra allenata da Amelia che trova il vantaggio su rigore: al 22’ Maione non sbaglia dal dischetto. Il Borgo San Donnino non si lascia intimorire dalla supremazia dei toscani e pareggia nei minuti di recupero del primo tempo con Finocchio. Il secondo tempo si apre in salita per i padroni di casa che spingono al massimo per trovare il vantaggio che arriva al 67’ con Renzi. Da lì in avanti la squadra ha un solo obiettivo: difendere la vittoria e portare in fondo i tre punti. Obiettivo centrato, obiettivo che i biancazzurri non potevano permettersi di non centrare dopo la lunga striscia negativa che ha provocato qualche comprensibile malumore. Diversi i tifosi che hanno sfidato il maltempo e si sono presentati al Torrini per sostenere la squadra ma anche per acclamare il presidente Stefano Commini, reduce da una settimana particolarmente difficile segnata dal divorzio con il direttore generale Ivan Reggiani.

Edizioni locali collegate: Prato

