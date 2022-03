13.03.2022 h 16:47 commenti

Calcio, il Prato passa a Forlì e infila la seconda vittoria consecutiva in trasferta

Finisce 2 a 0 la partita al Morgagni di Forlì con le reti di Boganini e di Maione. Una quarantina i tifosi al seguito della squadra. Grande festa negli spogliatoi per l’affermazione che porta il Prato a 35 punti in classifica. Ora la zona play out è più lontana. Prima dell’inizio della gara l’abbraccio all’Ucraina

Il Prato vince ancora e di nuovo in trasferta. Finisce 2 a 0 lo scontro diretto con il Forlì grazie ai gol segnati al 44’ da Boganini e all’84’ dal suo sostituto Maione. Un’affermazione netta dopo 90 minuti combattutissimi con i padroni di casa che più di una volta si sono resi pericolosi. La difesa del Prato non si e fatta trovare impreparata ed è riuscita a neutralizzare tutte le volate avversarie. Con la seconda vittoria consecutiva, il Prato sale a 35 punti in classifica in 28 partite e aggancia proprio il Forlì che, invece, deve fare i conti con la seconda sconfitta di fila. Una quarantina i tifosi del Prato che si sono presentati a Forlì per sostenere la squadra in un momento cruciale del campionato. Inutile dire quanto i tre punti diano morale a tutto l’ambiente dopo gli ultimi giorni in cui il Prato non ha riempito solo le cronache sportive, vista la lite giudiziaria che contrappone il presidente Stefano Commini e l’ex direttore generale della società Ivan Reggiani. Per la squadra di Favarin è stata senza dubbio una bella prestazione di carattere che ha messo in luce la forte motivazione che accomuna i ragazzi. Favarin ha schierato il modulo 3-5-2 composto da Pagnini; Bajic, Angeli, Sciannamé; Muteba, Pardera, Serrotti (77’ Ba), Strechie, Nicoli (76’ Piampiani); Gissi, Boganini (76’ Maione). Padroni di casa in formazione 4-3-3 con l’allenatore Graffiedi che dal primo minuto ha impiegato Ravaioli; Longo (69’ Fabbri), Ronchi, Pezzi, Malandrino (77’ Longobardi); Gkertsos, Ballardini Elia (62’ Borrelli), Buonocunto (46’ Scalini); Rrapaj, Pera, Manara. Il primo a rendersi pericoloso è stato il Prato con il gran tiro di poco a lato di Boganini al 13’. Il Forlì ha reagito subito ma l’incursione di Ballardini non ha sorpreso Pagnini. Al 44’ il gran gol di Boganini che ha approfittato di una papera di Pezzi per andare verso la porta difesa da Ravaioli e infilare la palla in rete. Nel secondo tempo il Forlì ci ha provato più volte e in tutti i modi ma non c’è stato niente da fare e a sei minuti dalla fine è stato Maione, entrato al posto di Boganini, a segnare il secondo gol che ha letteralmente mandato in delirio gli ultras biancazzurri. La partita si è aperta con un abbraccio simbolico all’Ucraina la cui bandiera e stata portata a centrocampo dalle due squadre e accolta con un lungo applauso dai circa 400 tifosi presenti.

