23.04.2022 h 17:26 commenti

Calcio, il Prato pareggia a Budrio: 0 a 0 con il Mezzolara. Favarin: “Buona prestazione, avanti così”

Quinto risultato utile consecutivo per i biancazzurri che hanno creato occasioni da gol centrando due pali nel primo tempo. I padroni di casa hanno risposto con diverse incursioni pericolose. Il Prato sale a 44 punti e raggiunge l’Aglianese che domani riceve in casa il Lentigione, terzo in classifica e già sicuro dei play off

Buon pareggio del Prato allo stadio Zecchini di Budrio contro un Mezzolara agguerrito e pronto al tutto per tutto pur di non perdere terreno nella corsa ai play off. È finita 0 a 0 la trentaquattresima giornata del campionato di serie D per i biancazzurri che allungano la striscia positiva: due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite. A Budrio la gara è stata particolarmente combattuta con occasioni da rete da una parte e dall’altra; una partita giocata davanti a circa 300 spettatori compresa una buona rappresentanza di tifosi pratesi. Nel primo tempo il Prato ha subito inserito la quarta trovando per due volte il palo prima con Sciannamé al 26’ e poi con Soldani al 45’. Il Mezzolara ha tentato diverse incursioni creando pericoli alla porta del Prato soprattutto nel secondo tempo. Al 6’ della ripresa sono stati gli emiliani a stampare la palla sul palo con un tiro fortissimo di Landi dal limite. Pagnini è stato chiamato a diverse parate impegnative, ma lo stesso è stato per Malagoli dalla parte opposta. Il Prato sale a 44 punti in classifica, a -6 dalla zona play off e a + 8 sui play out: una posizione di assoluta tranquillità con la permanenza in serie D già acquisita. Stessi punti dell’Aglianese (il derby è in programma il 15 maggio al Lungobisenzio) che però gioca domani la 34esima giornata contro il Lentigione, terzo in classifica con 74 punti e con il biglietto per i play off già in tasca. 50 i punti per il Mezzolara, raggiunto dalla Correggese che oggi si è imposta in casa sulla Bagnolese. “Abbiamo trovato una squadra che non si è risparmiata - il commento di mister Favarin - cercavamo i tre punti ma il pareggio ci può stare ed è giusto. Sono contento della prestazione, dobbiamo continuare così. Abbiamo quattro partite prima della fine del campionato e dico solo una cosa: vogliamo e dobbiamo fare bene. La matematica ci dice che siamo ancora in corsa per i play off e perché non provarci”? IL TABELLINO: Mezzolara - Prato 0-0 Mezzolara (4-3-1-2): Malagoli; Melli (83’ Pierantozzi), Fort, Dall’Osso, Garavini; Landi, Roselli (73’ Barnabà), Faggi; Bernardi (76’ Bertuol); Semiao Granado (61’ Bertani), Cortesi. A disposizione: Wangue, Busi, Sciaccaluga, Porrini, Barbieri. Allenatore: Nesi. Prato (3-4-3): Pagnini; Bajic, Cestaro, Romiti; Muteba, Soldani (79’ Strechie), Ba, Sciannamè (79’ Serrotti); Boganini (65’ Pardera), Tomaselli (70’ Aleksic), Nicoli. A disposizione: Paci, Sottili, Manes, Noferi, Piampiani. Allenatore: Favarin. Arbitro: Carsenzuola di Legnano; assistenti: Macchi di Gallarate e Ercolani di Milano.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus