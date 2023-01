15.01.2023 h 16:51 commenti

Calcio, il Prato in dieci si aggiudica la trasferta contro la Bagnolese: 2 a 3

In gol Mobilio, Petronelli e Diallo. Espulso alla fine del primo tempo mister Brando per gli scontri nello spogliatoio e Colombini per un fallo di gioco. Sul 2 a 2 il portiere del Prato para un rigore. Prossimo impegno al Lungobisenzio contro il Forlì

Finisce 3 a 2 per il Prato la trasferta a Bagnolo in Piano contro la Bagnolese. Una partita contraddistinta da grande nervosismo e un lunghissimo elenco di falli che ai biancazzurri sono costate due espulsioni: quella di mister Brando alla fine del primo tempo per gli scontri nello spogliatoio e quello di Colombini al 67’ per una gomitata assestata ad un avversario a un passo dall’arbitro. E che è costata anche l’infortunio di capitan Sciannamè costretto a lasciare il terreno di gioco dopo poco più di dieci minuti. Le reti del Prato sono state segnate da Mobilio al 15’, da Petronelli al 43’ e da Diallo all’86’. In mezzo i due gol dei padroni di casa - al 22’ Pio Ferrara e al 49’ Capiluppi - e un rigore sbagliato da Salvatore Ferrara che trova la prontissima reazione del portiere pratese, Bertini. Partita assai vivace, ricca di falli (nel mirino soprattutto Mobilio) e di azioni. Il Prato ci ha provato fino alla fine rendendosi protagonista di giocate pericolose che hanno impensierito più di una volta la squadra di casa. A dimostrazione del carattere biancazzurro visto oggi, il bilancio dei calci d’angolo: 10 battuti dal Prato, nessuno dalla Bagnolese. All’81’ il palo centrato da Trovade ha fatto pensare che non potessero esserci altri brividi. A quattro minuti dalla fine, quando tutto sembrava andare verso il pareggio, la zampata vincente di Diallo che di testa ha messo in rete il passaggio di Mobilio. L’affermazione biancazzurra arriva dopo la doccia fredda di metà settimana quando i sogni di Coppa Italia si sono infranti contro il muro dello United Riccione che ha conquistato la gara degli ottavi. Il Prato sale a 27 punti in classifica (in bilico 3 punti in attesa del responso finale sulla penalizzazione legata ad una presunta irregolarità contrattuale con un collaboratore della passata stagione), a metà della graduatoria guidata dal Giana Erminio con 50 punti e chiusa dal Salsomaggiore con 6. Bagnolese penultima della classe con 16 punti. Prossimo impegno per il Prato è al Lungobisenzio contro il Forlì che oggi ha vinto 2 a 1 con il Sant’Angelo confermando la sua presenza in piena zona play off con 39 punti. Il tabellino: Bagnolese - Prato 2-3 Bagnolese: Auregli; Ghizzardi, Capiluppi, Cocconi, Calabretti (89’ Bruno); Vezzani (82’ Bonacini), Saccani M. (75’ Palma), Ferrara S., Quitadamo (85’ Romanciuc); Tzvetkov, Ferrara P. (75’ Marani) Allenatore: Gallicchio. Prato: Bertini; Nizzoli, Colombini, Sciannamè (12’ Cecchi), Nicoli; Soldani, Trovade, Ciccone (69’ Campaner) Mobilio (89’ Ba), Diallo (46’ Renzi), Petronelli (57’ Aprili). Allenatore: Brando. Arbitro: Spina di Barletta. Assistenti: Ottobretti di Foligno e Piomboni di Città di Castello.

