Calcio, il Prato fa acquisti: ufficializzato l'arrivo del figlio di Matteo Renzi

Francesco Renzi, attaccante di 20 anni, era in forza alla Pistoiese. Dodici le presenze in Lega Pro. All'attivo anche la primavera dell'Udenese e la nazionale under 17 dilettanti

Dalla Pistoiese al Prato. Cambia casacca Francesco Renzi, figlio dell'ex presidente del Consiglio Matteo. L'attaccante, classe 2001, è arrivato alla corte di Stefano Commini e da oggi, mercoledì 22 settembre, sarà a disposizione di Pagliuca per l'allenamento in vista dei prossimi impegni: la partita di Coppa Italia contro la Sangiovannese e la partita casalinga di campionato contro l'Alcione Milano.

Francesco Renzi ha militato in Lega Pro vestendo la maglia della Pistoiese e totalizzando 12 presenze. L'attaccante ha indossato anche la maglia della Nazionale under 17 Lega nazionale dilettante e quella della primavera dell'Udinese.



