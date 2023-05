30.04.2023 h 17:21 commenti

Calcio, il Prato è salvo: il derby con l’Aglianese finisce 1a 1

Davanti a patron Commini e a circa 500 spettatori la squadra conquista la permanenza in serie D. In tribuna anche Matteo Renzi ad applaudire il figlio Francesco. Il saluto della curva al capitano Sciannamé. Domenica ultima di campionato con la trasferta a Scandicci

Prato - Aglianese: 1 a 1 con il gol dell’ospite Bigica e il pareggio di Cela a segno da tre gare consecutive. È finito in parità l’atteso derby che ha segnato l’ultima partita dei biancazzurri al Lungobisenzio per il campionato 2022/2023, trentasettesima e penultima della stagione. Ultimo impegno casalingo giocato davanti ad un pubblico da grandi occasioni: non solo i quasi 500 spettatori che hanno approfittato del biglietto in curva ad un euro, ma anche il presidente Stefano Commini arrivato a incitare i suoi e Matteo Renzi che ha messo da parte la politica per un giorno preferendo il calcio del figlio Francesco, una delle migliori pedine della stagione biancazzurra. In tanti allo stadio per chiedere al Prato di chiudere al meglio un’annata decisamente al di sotto delle aspettative. Prima del fischio d’inizio l’emozionante saluto dei pratesi al capitano Claudio Sciannamé, applaudito dalla curva che oggi ha cantato instancabilmente e a squarciagola nonostante il malumore più volte espresso nelle ultime settimane. Un malumore destinato a restare a galla anche se il punto conquistato oggi toglie ogni pensiero ai biancazzurri che salgono a 49 punti (Aglianese 50), pochi ma sufficienti alla permanenza in D. Una gara equilibrata e sul finire saporifera con le due formazioni che hanno dimostrato di accontentarsi. Al 19’ ci ha pensato Bigica a portare in vantaggio l’Aglianese con una punizione dal limite su cui nulla ha potuto Falsettini. Il gol degli ospiti non ha spento né l’entusiasmo dei tifosi biancazzurri né quello della squadra. I ragazzi di mister Brando non si sono lasciati intimidire e hanno cercato la porta difesa da Spurio. Come già nel primo quarto d’ora di gioco ci avevano provato Aprili e Cela, lo stesso hanno fatto dopo il 19’ Mobilio, Nicoli, Diallo, Trovade. Nel mezzo il rischio autogol corso per due volte in pochi minuti dall’Aglianese che, però, ha centrato anche il palo sfiorando, dunque, il raddoppio. Il secondo tempo è stato avaro di sussulti, a parte la ripartenza in quarta dell’Aglianese e il gol al 60’ di Cela che continua il suo straordinario momento di forma. Mister Brando da una parte e mister Baiano dall’altra hanno rimaneggiato le squadre con una serie di cambi che non si sono rivelati granché incisivi sull’andamento della gara. Un punto che accontenta e scontenta tutti: il Prato cercava la vittoria per salutare al meglio i tifosi, e lo stesso l’Aglianese reduce da un calo che l’ha tirata fuori dalla corsa play off. Ora la testa dei biancazzurri è all’ultima di campionato a Scandicci. Una domenica di calcio, di gioco, di cori e applausi e di solidarietà. Al Lungobisenzio anche Giovanni ‘Gio’ Fuochi, il giovane affetto da un raro tumore cerebrale che ha stretto un legame con i tifosi e con la squadra; per lui giro d’onore fin sotto la curva per ricevere l’affetto del popolo biancazzurro. TABELLINO. Prato (3-4-2-1): Falsettini; Aprili (81’ Bartolini), Colombini, Bassano; Cela, Del Rosso, Trovade, Nicoli; Petronelli (76’ Ciccone); Mobilio (73’ Renzi); Frugoli (33’ Diallo). Allenatore: Brando. Aglianese (3-5-2): Spurio; Prati, Montuori, Pantano; Bigica (83’ Fiaschi), Remedi, Torrini (92’ Perugi), Grilli, Mattiolo (83’ Andrei), Mariani (76’ Pardera); De Sagastizabal (65’ Veneroso), Mattiolo. Allenatore: Baiano. Arbitro: Amadei della sezione di Terni. Assistenti: Vagnetti della sezione di Perugia e Proietti della sezione di Terni.

