11.01.2023 h 16:58 commenti

Calcio, il Prato è fuori dalla Coppa Italia: al Lungobisenzio lo United Riccione vince 1 a 0

Gol degli ospiti al 56'. Nessuna grande azione dei biancazzurri che hanno sofferto le incursioni e le ripartenze degli avversari che a metà del secondo tempo hanno mancato il raddoppio. Centocinquanta i tifosi presenti sugli spalti

Prato fuori dalla Coppa Italia. Nella partita degli ottavi di finale, i biancazzurri si arrendono allo United Riccione che al Lungobisenzio passa con il gol segnato al 56' da Lordkipanidze. Niente da fare per la squadra di mister Brando che ha sofferto le continue ripartenze e le tante incursioni dei romagnoli. La prima vera occasione è capitata al Prato: dopo tre minuti dal fischio di inizio, Angeli ha raccolto un cross di Ciccone ma il tiro è finito a lato. Al 6' ci ha provato Scrosta a portare in vantaggio lo United Riccione ma il suo tentativo è finito tra le mani di Nucci. Da lì in avanti tantissimi i tentativi degli ospiti che hanno ripetutamente cercato il gol. Il Prato si è affacciato dalle parti della difesa avversaria sul finire del primo tempo con Sciannamè: il suo tiro dal limite si è spento sul fondo.

Nel secondo tempo, al 56', la rovesciata vincente di Lordkipanidze che ha sorpreso il portiere biancazzurro. Gli ospiti hanno cercato di amministrare il risultato e dopo una decina di minuti hanno mancato il raddoppio con un tiro a porta vuota finito alto sulla traversa.

Nessuna grande azione pericolosa del Prato che non ha trovato gli spazi giusti per far paura agli avversari, pronti a bloccare ogni iniziativa e a spingere in avanti ogni palla.

Grande delusione sugli spalti: 150 circa gli spettatori che si sono presentati al Lungobisenzio per sostenere i biancazzurri.

Tabellino:

Prato (3-4-3): Nucci; Angeli, Cecchi (67. Campaner), Sciannamè; Bartolini, Ba, Del Rosso (77' Del Rosso), Aprili (58 Nizzoli); Petronelli, Diallo (63' Mobilio), Ciccone (63' Trovade). Allenatore: Brando.

United Riccione (4-3-3): De Fazio; Siku, Lo Duca, Scrosta, Contessa; Bellini (73' Benedetti), Aboncklet, Lordkipanidze (89' Capicchioni); Ferrara A. (65' De Silvestro), D'Antoni (74' Mokulu), Vassallo (79' Grancara). Allenatore: Gori.

Arbitro: Santinelli di Bergamo. Assistenti: Beatrice Neroni della sezione di Ciampino e Gentilezza della sezione di Civitavecchia.



Il Prato torna in campo domenica per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie D. I biancazzurri saranno impegnati in trasferta contro la Bagnolese. Intanto è di queste ore la notizia che la società ha depositato il ricorso al Collegio di garanzia dopo che la Corte federale d'Appello ha respinto l'impugnazione contro il provvedimento del tribunale federale che ha inflitto 3 punti di penalizzazione al Prato per una presunta irregolarità contrattuale ad un collaboratore della passata stagione. I punti in classifica al momento sono 27 (computo che comprende la sconfitta a tavolino con il Real Forte Querceta). Se la decisione di terzo grado confermerà il principio delle prime due sentenze, il Prato si ritroverà con 24 punti rispetto ai 30 conquistati sul campo.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus