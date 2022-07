07.07.2022 h 18:03 commenti

Calcio, il Prato continua la campagna acquisti e mette a segno altri tre colpi

Arrivano il portiere Gabriele Nucci dal Ghiviborgo e gli attaccanti Addiego Mobilio e Colombi dal Campodarsego

Tre nuovi acquisti per il Prato di mister Favarin. La società ha ingaggiato il portiere Gabriele Nucci (nella foto) e gli attaccanti Andrea Addiego Mobilio e Matteo Colombi.

Nucci, classe 2003, nella scorsa stagione ha disputato 37 gare ufficiali tra campionato e Coppa Italia con la maglia dei Ghiviborgo.

Addiego Mobilio, classe 1996, è cresciuto nelle giovanili della Sampdoria per poi giocare in serie C con Cuneo, Gozzano e Carrarese. Esperienze anche con le maglie di Fezzanese, Lavagnese e Campodarsego, squadra con cui nella passata stagione, in serie D, ha realizzato 8 gol in 31 presenze.

Colombi, classe 1994, è cresciuto nelle giovanili di Piacenza e Inter. Nel suo curriculum anche 10 presenze con la Nazionale under 17 nel 2010. In serie C ha giocato indossando le maglie di Albinoleffe, Savona e Piacenza. Nell'ultima stagione, ha militato nel Campodarsego con cui ha collezionato 33 partite segnando 18 reti tra campionato, Coppa Italia e playoff.



