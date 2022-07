14.07.2022 h 11:05 commenti

Calcio, il Prato continua la campagna acquisti e intanto rinnova il contratto a Soldani

Due new entry: il centrocampista Trovade che nell'ultima stagione ha giocato con Gavorrano e Pianese, l'attaccante Souare proveniente dal Licata. Confermato Soldani reduce da 36 partite, tra campionato e Coppa Italia, con la maglia biancazzurra

L'Ac Prato aggiunge due nuovi acquisti e una riconferma al puzzle che si sta formando per la prossima stagione in serie D. La società ha ingaggiato il centrocampista Giordano Trovade, classe 1998 (nella foto). Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, Trovade ha disputato più di 40 partite in Lega Pro con le maglie di Ravenna, SudTirol e Bisceglie. Nella passata stagione ha totalizzato 31 presenze e 3 gol con Gavorrano e Pianese.

Ingaggiato anche l'attaccante Talla Souare, classe 1997, un passato in serie D con il Troina e in Lega Pro con Siracusa e Potenza. Nella stagione 2020/2021 ha conquistato la zona play off con l'Acireale, mentre lo scorso campionato ha messo insieme 30 presenze, 5 gol e 6 assist con la maglia del Licata.

Sarà ancora biancazzurro Francesco Soldani, classe 2001. Il contratto al centrocampista è stato rinnovato in questi giorni. Con la maglia del Prato, nell'ultima stagione, ha disputato 36 partite tra campionato e Coppa Italia. Nel suo trascorso sono annoverate esperienze con le giovanili di Fiorentina e Pisa, mentre nella stagione 2020/2021 è passato in serie D con la maglia dell'Aglianese.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus