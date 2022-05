22.05.2022 h 18:07 commenti

Calcio, il Prato chiude il campionato vincendo in trasferta: 1-3 con il Fanfulla

Prima l’autorete che ha dato il momentaneo vantaggio ai padroni di casa e poi la rimonta con la doppietta di Tomaselli e la rete di Aleksic. La squadra di Favarin chiude al settimo posto con 51 punti

Il Prato chiude in bellezza il campionato con la vittoria in trasferta contro il Fanfulla. Sotto di un gol (autorete di Sottili al 23’), i biancazzurri, davanti ad una ventina di instancabili tifosi, hanno rimontato e agguantato gli ultimi tre punti a disposizione per la stagione 2021/2022: doppietta di Tomaselli al 43’ e su rigore al 49’, Aleksic all’81’. La squadra di Favarin, dopo aver subito l’attacco degli avversari, ha trovato il pallino del gioco sfiorando più di una volta la rete prima e dopo la rimonta. Ci ha provato il Fanfulla a rimediare ma nulla ha potuto contro un Prato scatenato, con il motore a mille. Tre punti che proiettano il Prato al settimo posto in classifica con 51 punti. Tutte e due le formazioni già salve con una classifica sicura indipendentemente dal risultato dunque con ben poco da dire in questa ultima giornata. Prato in campo con il 3-5-2: Paci (85’ Cangioli); Sottili, Cestaro, Romiti; Muteba (66’ Goretti), Serrotti, Manes 66’ Toma), Strechie, Nicoli; Gissi (75’ Aleksic), Tomaselli 56’ Maione). I padroni di casa con il modulo 4-2-3-1: Cizza; Baggi F. (81’ Vitanza), Baggi A., Cottarelli, Bernardini (73’ Bracelli); Laribi, Roma (76’ Maspero); Tufo F. (50’ Tufo A.), Greco, Sparviero; Austoni (73’ Pavesi). Il primo Prato firmato dal presidente Commini chiude il campionato di serie D 2021/2022 con 14 partite vinte, 15 perse e 9 pareggiate. Sono 51 i gol segnati e 49 quelli subiti. Solo tre partite, in tutto il campionato, si sono concluse a reti inviolate: in casa del Mezzolara e al Lungobisenzio con il Real Forte Querceta e con la Bagnolese. Nella stagione si contano anche 4 gare di Coppa Italia: 3 vittorie e una sconfitta per un complessivo di 13 gol segnati e 8 subiti. Rimini, capolista con 87 punti, sale in Lega pro, una promozione matematica già festeggiata dalla società e dai tifosi. Si giocano la promozione ai play off Ravenna, Lentigione, Correggese e Athletic Carpi. Retrocessi Titium Borgo San Donnino. Affronteranno i play out con l’obiettivo di guadagnare la permanenza in serie D quattro squadre: Progresso, Sasso Marconi, Bagnolese e Real Forte Querceta.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus