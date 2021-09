22.09.2021 h 18:54 commenti

Calcio, il Prato batte la Sangiovannese e passa al secondo turno di Coppa Italia

La squadra di Pagliuca vince 2 a 0 in trasferta al termine di una partita ricca di azioni e di qualche colpo di scena. Al 90' la squadra di casa ha l'occasione di pareggiare ma sbaglia un calcio di rigore. Il neoacquisto Renzi schierato dal primo minuto

Il Prato batte la Sangiovannese 2 a 0 nel primo turno di Coppa Italia serie D. A risolvere la partita ci hanno pensato Aleksic al 23' del primo tempo e Tomaselli al 48' della ripresa. Una vittoria importantissima quella conquistata al Fedini di San Giovanni Valdarno perché consente alla squadra allenata da Pagliuca di passare al secondo turno.

Rispetto alla prima di campionato contro il Rimini, mister Pagliuca ha schierato una diversa formazione – 4-3-2-1 – della quale ha fatto parte, fin dal primo minuto, anche il neoacquisto Francesco Renzi (figlio di Matteo).

La Sangiovannese parte con le idee chiare e si fa vedere subito dalle parti della porta difesa da Pagnini ma senza successo. Il Prato reagisce subito e trova il gol con Aleksic che approfitta di uno svarione degli avversari.

Il secondo tempo inizia in salita per i biancazzurri che però non perdono il pallino del gioco e continuano a costruire azioni riuscendo ad arginare la Sangiovannese che ci prova in tutti i modi ad agguantare il pareggio. L'occasione d'oro arriva al 90' quando l'arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo di Sciannamé su Vassallo; ed è proprio Vassallo a tirare dal dischetto ma la palla impatta su un prontissimo Pagnini.

Nei minuti di recupero il Prato trova il secondo gol con Tomaselli con sorprende tutti con un contropiede inaspettato.

Soddisfatto l'allenatore biancazzurro: "Complimenti ai ragazzi che hanno fatto una buona partita ma è chiaro che dobbiamo continuare a crescere e a migliorare. Abbiamo sofferto nel finale di gara ma alla fine abbiamo retto bene".



Il tabellino.



Sangiovannese: Cipriani, Calcinai (11'st Moruzzi), Migliorini, Baldesi (1' st Di Vito), Lorenzoni, Rosseti, Bencini (9' st Boganini), Nannini, Polo (17' st Vassallo), Bellini, Fantoni (28' st Fanetti). A disposizione: Palagi, Prosperi, Nannoni, Becagli. Allenatore: Iacobelli.



Prato: Pagnini, Grillo, Sciannamè, Ferretti (28' st Lugnan), D'Orsi (17' st Soldani), Tomaselli, Romiti, Cestaro, Aleksic (9' st Maione), Tavanti (1' st Maltezi), Renzi (16' st Tirapelle). A disposizione: Reggiani, Guida, Diallo, Parderà. Allenatore: Pagliuca.



Arbitro: Mario Picardi della sezione di Viareggio.



Marcatori: 23 pt Aleksic, 48' st Tomaselli.



