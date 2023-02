13.02.2023 h 10:50 commenti

Calcio, il direttore sportivo del Prato risponde ai tifosi:"La società c'è, ora fiducia e unità"

Ieri, al Lungobisenzio, lo sciopero della Curva ferrovia Matteo27 che non ha riempito gli spalti nel primo tempo e lo striscione per avvertire che "un'altra stagione così non la possiamo accettare". Calistri: "Se c'è qualcuno che deve essere arrabbiato è il presidente ma c'è grande fiducia nel mister e in tutti i ragazzi. Questa è una categoria difficile che non regala niente, c'è bisogno dell'entusiasmo di tutti"

La Curva ferrovia Matteo 27 ha parlato chiaro ieri, domenica 12 febbraio, al Lungobisenzio, e lo ha fatto con uno striscione indirizzato a Stefano Commini - “Presidente, da oggi devi iniziare a programmare, un'altra stagione così non la possiamo accettare” - e con la scelta di non riempire gli spalti nel primo tempo di Prato-Giana Erminio ( partita sospesa al 32' e rinviata ad altra data per l'infortunio dell'arbitro ). La contestazione arriva dopo le due sconfitte consecutive contro il Salsomaggiore, ultima in classifica e mai uscita vincente nelle 24 partite giocate prima della trasferta al Lungobisenzio, e contro la Pistoiese. Il malumore della Curva ferrovia Matteo 27, ieri, è esploso. La risposta della società è arrivata subito. “La protesta è una forma che il tifoso è libero di esprimere – il commento in sala stampa del direttore sportivo del Prato, Leonardo Calistri, sollecitato dai giornalisti – lo striscione parla di programmazione e in questi termini dobbiamo essere tutti uniti”. Programmazione e unità, concetti sui quali il direttore sportivo ha insistito molto affidando ai tifosi un ruolo affatto marginale: “Tutte le componenti devono essere unite perché per fare qualcosa di importante in questa categorie tanto difficile, serve unità. Società, allenatore, calciatori, collaboratori e tifosi: tutti uniti”. Calistri ha ricordato che prima delle partite contro Salsomaggiore e Pistoiese, “il Prato veniva da una serie di prestazioni e di risultati importanti” e che "le ultime due sconfitte non sono piaciute prima di tutto a noi". E in più: “Se c'è qualcuno che deve essere arrabbiato – ha detto – quello è il presidente. C'è piena fiducia nell'allenatore e nei ragazzi. Questa società è sana, è una società che programma, che ci mette tutto. Ci vogliono unità, fiducia e entusiasmo. Che vuole dire che bisogna vincere il campionato? E' una frase che lascia il tempo che trova – ancora Calistri – serve andare in campo e vincere, partita dopo partita. Ripeto, la società c'è, la società programma, la società non si tira indietro ma rilancia. Siamo qui tutti i giorni per questa squadra e per tutti, tifosi compresi che fino a ora ci hanno dato il loro supporto e che per questo ringraziamo”.