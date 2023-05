03.05.2023 h 11:05 commenti

Calcio, il Club Napoli Prato chiama a raccolta i tifosi e spera di festeggiare finalmente lo scudetto

Maxischermo al campo Nelli di Oste per Udinese-Napoli. Se stasera il Sassuolo dovesse fare punti con la Lazio, il titolo di Campione d'Italia per i partenopei sarebbe dettato dall'aritmetica

Il destino del Napoli è appeso al risultato di Lazio-Sassuolo: se stasera i padroni di casa si aggiudicheranno la gara, la squadra partenopea sarà incoronata dall'aritmetica Campione d'Italia. Se ciò non dovesse accadere, il Napoli dovrà avere la meglio sull'Udinese. Un bivio importantissimo a cui anche i tifosi pratesi si stanno preparando. Il Club Napoli Prato ha organizzato per domani, giovedì 4 maggio, un grande ritrovo al campo sportivo Aldo Nelli Jolly a Oste (via Oglio). L'appuntamento è alle 20.45. Previsti almeno 200 tifosi che potranno seguire tutti insieme la partita Udinese-Napoli trasmessa sul maxischermo allestito per l'occasione. La speranza dei tifosi è poter festeggiare la conquista dello scudetto.Chi volesse cenare prima della partita, può prenotare al numero 340-3307940.“Pronti? Noi ci siamo” lo slogan che accompagna l'appuntamento di domani sera. Un appuntamento che è solo il più importante del campionato e che proprio per questo motivo ha spinto il Club Napoli Prato ad uscire dalla sua sede (via Benincasa, presso il circolo I Ciliani) che ogni settimana diventa il luogo in cui i tifosi assistono alla partita.“Un modo per stare tutti insieme – il commento del presidente del club, Alessandro Prota – la speranza è festeggiare il tanto desiderato scudetto”.