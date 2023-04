03.04.2023 h 10:36 commenti

Calcio, i tifosi fischiano e l'Ac Prato risponde: "Siamo insoddisfatti ma già al lavoro per la prossima stagione"

Biancazzurri inchiodati alla parte bassa della classifica e a ridosso dei play out. Cinque partite alla fine del campionato. La società: "Serve giocare responsabilmente per raccogliere quanti più punti è possibile". Obiettivo: salvezza immediata

Fischiata la squadra e fischiata la società. La seconda sconfitta consecutiva che ha inchiodato il Prato alla zona bassa della classifica e a un solo punto dalla zona play off, non è stata per nulla digerita dai tifosi che hanno manifestato tutto il loro malcontento dopo il 2-3 di ieri, domenica 2 aprile, al Lungobisenzio, contro il Real Forte Querceta. Una partita brutta e incolore che ha scatenato l'ira della Curva ferrovia Matteo27 che già in passato aveva alzato la voce per sottolineare la stagione assolutamente non all'altezza delle aspettative. Prato fermo a 42 punti in classifica quando la zona play out inizia attualmente a 41 con il Lentigione, prossimo avversario. Inutile dire, vista la graduatoria, che si tratta di un avversario ostico. Molto.Al malcontento dei tifosi la società ha risposto subito: “La posizione in classifica e i risultati della squadra sono assolutamente insoddisfacenti, soprattutto tenuto conto degli investimenti compiuti sull'organico a disposizione degli allenatori che si sono succeduti in panchina, sulle infrastrutture tornate finalmente a disposizione della squadra e sui vari servizi collaterali, senza parlare del rinnovato settore giovanile”. I vertici biancazzurri si dicono, dunque, insoddisfatti di come si è evoluto il campionato tanto da rincarare la dose: “La lunghissima serie di infortuni che ha segnato e continua a segnare questa stagione non aiuta certo la continuità e la performance di gioco ma comunque non può giustificare o diventare un alibi”.Restano le ultime cinque partite, fondamentali per il Prato e per la società: “Le prossime gare – ancora l'Ac Prato – devono essere responsabilmente giocate con impegno e con la massima concentrazione per raccogliere il più possibile di quanto è a disposizione a livello di punti. Lo dobbiamo ai tifosi e alla città tutta che, come spesso viene cantato in curva ferrovia e in tutte le trasferte, merita di più. Stiamo già programmando la prossima stagione sapendo che non possiamo più deludere nessuno. Siamo consapevoli che le cose non stanno andando come volevamo ma questo ci sprona a fare sempre meglio e a far tesoro delle cose che quest'anno non ci hanno consentito di stare in alto in classifica”.Parole che hanno l'obiettivo di incitare la squadra a non mancara ulteriormente il bersaglio dei tre punti e a tranquillizzare i tifosi sull'impegno per il futuro. Basterà?I prossimi impegni del Prato dal turno infrasettimanale di questa settimana fino alla fine del campionato: nell'ordine la trasferta a Lentigione (41 punti, attualmente ai play out), la partita casalinga con lo United Riccione (47 punti, attualmente 4 in meno della zona play off), la trasferta con il Crema (44 punti), il derby al Lungobisenzio con l'Aglianese (46 punti ad oggi), la trasferta a Scandicci (32 punti, 2 in meno dell'attuale retrocessione diretta).Contro queste cinque squadre, nel girone d'andata, il Prato ha raccolto 7 punti, frutto delle vittorie con Lentigione e United Riccione e del pareggio con il Crema.La concentrazione è altissima dentro lo spogliatoio ma le insidie sono sempre dietro l'angolo proprio come è successo ieri con il Real Forte Querceta: “Abbiamo preparato la gara per 15 giorni – le parole dell'allenatore Brando nel dopopartita – poi però abbiamo dovuto stravolgere l'assetto un minuto prima di entrare in campo (infortunio di Mobilio nel corso del riscaldamento ndr)”. Non è mancata l'autocritica: “Nei primi minuti non siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni che ci sono capitate – ancora il mister – e poi abbiamo preso il gol del pareggio peccando di ingenuità. Il secondo tempo è stato fastidioso, si è giocato poco e l'avversario ha fatto quello che doveva”.