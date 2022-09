17.09.2022 h 17:29 commenti

Calcio, finisce con un pareggio lo scontro diretto Forlì - Prato: 2 a 2

Continua la striscia positiva dei biancazzurri che nell’anticipo della terza giornata del campionato di serie D trovano un punto prezioso in una trasferta difficile. Sotto di un gol, la squadra di Favarin ha pareggiato su rigore e poi rimontato. A pochi minuti dal fischio finale è arrivata la rete dei padroni di casa

Foto di Ac Prato

Finisce in parità - 2 a 2- il primo scontro diretto del Prato che oggi, sabato 16 settembre, nell’anticipo della terza giornata del campionato di serie D, esce dallo stadio Morgagni di Forlì con un punto. Un punto prezioso che consente di non interrompere la striscia positiva dopo le due vittorie nelle prime due giornate. I biancazzurri per poco non hanno fatto il colpaccio: sotto di un gol, hanno pareggiato, rimontato e poi, a pochi minuti dalla fine, è arrivato il pareggio dei padroni di casa. Una partita, Forlì - Prato, molto combattuta, giocata sotto una pioggia battente e davanti ad una settantina di tifosi biancazzurri che hanno sfidato il maltempo pur di sostenere la squadra. Forlì in vantaggio al 10’ del primo tempo con l’autorete di Sciannamè, al 50’ il pareggio su rigore segnato da Colombi, al 78’ il capovolgimento di fronte con il secondo gol del Prato segnato da Aprili e, infine, all’83’ il pareggio dei romagnoli con Manara. Sul vantaggio i ragazzi allenati da Favarin hanno avuto occasione per amministrare e tenere il risultato ma, dall’altra parte, il Forlì ha costruito gioco per cercare il pareggio. La partita, cominciata dopo un minuto di silenzio dedicato alle vittime del maltempo che ha colpito le Marche, è cominciata con un arrembaggio dei,padroni di casa che dopo 10 minuti hanno trovato il gol con una mischia davanti alla porta difesa da Falsettini; la palla, finita addosso a Sciannamè,è poi entrata in rete. Il Prato ha reagito subito e al 27’ i tifosi hanno fatto sentire forte la loro voce per un fallo su Colombi che poteva essere punito con il calcio di rigore, ma l’arbitro ha dato una interpretazione diversa. Il pareggio biancazzurro è arrivato su rigore all’inizio del secondo tempo: Mobilio è stato atterrato in area e ci ha pensato Colombi, con un tiro che ha spiazzato il portiere avversario, a riportare il risultato in equilibrio. La squadra di Favarin ha messo in piedi diverse azioni, ha costruito occasioni per portarsi in vantaggio e, ad un quarto d’ora dalla fine, Aprili ha trovato la porta con un tiro dal limite. L’1 a 2 è durato pochi minuti: il Forlì, all’83’, è andato in rete con il nuovo entrato Manara il cui tiro ha sorpreso Falsettini. Prato e Forlì in vetta alla classifica con 7 punti, in attesa delle altre partite della terza giornata di campionato. Il tabellino. Forlì (4-3-1-2): Ravaioli; Fornari, Maini, Ronchi, Fusco; Scalini (75’Manara), Ballardini E. (67Rrapaj), Ballardini A.; Eleonori (60’ Farneti); Varriale (60’ Tascini), Caprioni (88’ Gasperoni). Allenatore: Graffiedi. Prato (4-2-3-1): Falsettini; Campaner, Angeli, Colombini, Sciannamè; Trovade ( 57’ Kouassi), Soldani; Mobilio (90’ Souare). Allenatore: Favarin. Arbitro: Zini di Udine. Assistenti di gara: Giangregorio di Padova e Mamouni di Tolmezzo.

