01.11.2023 h 16:41

Calcio, finisce in parità Borgo San Donnino - Prato: 1 a 1

I biancazzurri trovano il vantaggio con Trovade e poi si fanno raggiungere su calcio di rigore a dieci minuti dal fischio finale. Buona prestazione che però vale solo un punto

Finisce in parità la gara del turno infrasettimanale fra Borgo San Donnino e Prato (1-1). Gara equilibrata, con più Prato che padroni di casa. Tanta pazienza in fase offensiva nel primo tempo per i lanieri, andati in vantaggio solo nella ripresa con Trovade ma incapaci di tenere il gol, neutralizzato da una ingenuità che è costata un rigore trasformato da Ferretti. La cronaca. Nel Prato, Novelli inserisce in porta Fogli al posto di Balducci (reduce da un errore pesante sabato scorso col Forlì). De Pace recupera il posto da titolare. Nei primi minuti, Marangon ci prova su punizione, tiro centrale parato da Frattini. Nessun problema nemmeno per Fogli su una conclusione dal limite di Ferretti. Al 9' squillo laniero con Marangon che mette in mezzo per Cela, anticipato di un soffio da Som. Gori gira un cross dalla destra spedendo di poco alto: occasione per l'attaccante laniero, confermato in avanti dopo il gol allo scadere di sabato col Forlì. Su un recupero di Cela, al 5' arriva un tiro pericoloso di Mobilio dal limite che termina alto di poco. Su un angolo di Mobilio, dopo la ribattuta di Frattini, arriva un tiro di controbalzo di Trovade che finisce di poco fuori. Un diagonale di Bingo mette i brividi a Fogli che controlla però la conclusione del numero 10 emiliano. Il tempo si chiude con un tiro di Ferretti finito alto dopo una palla strappata a Gemignani. La ripresa inizia con lo squillo di Cela che dal limite costringe Frattini a deviare in angolo. Al 12' cross di Stickler, colpo di testa debole di Cela controllato dal portiere locale. Le squadre si allungano e la partita diventa interessante e difficilmente interpretabile. Al 20' brividi per il gol di Varoli che mette dentro su assist di Lolli: è fuorigioco e i lanieri si salvano. Su un rinvio non perfetto di Frattini, è Gori a far partire il contropiede che permette al Prato di andare in vantaggio, con un bellissimo tiro di Trovade dal limite al 22' (0-1). Al 28' su angolo di Mobilio, colpo di testa di Gori finito di poco fuori. Rossi, dopo una volata lunghissima, si guadagna un rigore al 34' per un intervento troppo veemente in area di Stickler: Ferretti trasforma e annulla il vantaggio laniero (1-1). AL 39' Tedesco su cross di Casucci segna un gol che viene annullato per fallo in attacco. In pieno recupero, gran cross di Mobilio da destra con Gori che non corregge di testa per un soffio. Termina così, con i lanieri che potevano fare di più e attesi adesso a due gare casalinghe con Imolese e Pistoiese. Il tabellino Borgo San Donnino: Frattini; Som, Tarantino, Varoli (dal 31'st Caniparoli); De Luca, Carollo (dal 30'st Valcavi), Lolli (dal 38'st Kashari), Rossi, Abelli (dal 31'st Vecchi); Ferretti, Bingo. A disposizione: Monteverdi, Bisagni, Davighi, Quitadamo, Alfieri. Allenatore: Vangioni. Prato: Fogli; Stickler (dal 41'st Vitale), Monticone, De Pace, Lambiase (dal 15'st Casucci); Cela, Gemignani, Trovade; Mobilio, Gori, Marangon (dal 24' st D'Agostino). A disposizione: Balducci, Angeli, Limberti, Moussaid, Oliverio. Allenatore: Novelli. Arbitro: Davide Cerea di Bergamo. Assistenti: Laura Gasparini di Macerata e De Tommaso di Voghera. Reti: Trovade al 67', Ferretti al 80'. Ammoniti: Cela, Lambiase, Monticone nel Prato; Tarantino, Carollo nel Borgo San Donnino.

