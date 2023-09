24.09.2023 h 17:40 commenti

Calcio, esordio amaro per mister Novelli: Prato sconfitto dal Mezzolara

La partita decisa dal gol dell'ex Cestaro a metà del secondo tempo. Occasioni per i biancazzurri che però non le hanno messe a frutto. Solo un punto in classifica dopo tre giornate e domenica al Lungobisenzio arriva l'Aglianese

Non è andata bene la prima di mister Novelli sulla panchina del Prato. Seconda trasferta e seconda sconfitta per il prato battuto oggi, domenica 24 settembre, 1 a 0 a Molinella dal Mezzolara. I biancazzurri hanno avuto due grandi occasioni nel primo tempo non sfruttate da Tedesco; clamorosa quella a metà del secondo tempo con l'attaccante lanciato a rete che però, pur da buona posizione, non è riuscito a trovare il gol. Nella ripresa, il Mezzolara ha badato più a difendersi che al resto ma ha comunque trovato il gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo messo in rete dall'ex Cestaro. Il Prato nel finale ha avuto un paio di occasioni in mischia, ma ha dato la sensazione di rendersi pericoloso solo a tratti. Il Prato resta ad un punto il classifica. La testa è ora a domenica prossima quando al Lungobisenzio ci sarà il derby con l'arrivo dell'Aglianese.



Il tabellino: Mezzolara – Prato 1-0

Mezzolara (4-3-1-2): Malagoli; D’Agata, Cestaro, Vecchio, Cavina; Fini, Pellielo, Landi; Corsi (32’s.t. Russo); Alessandrini, Fogli (13’s.t. Vassallo). A disposizione: Bisazza, Chelli, De Meio, Catozzo, D’Elia, Guarino, Pecchia. Allenatore: Nesi.

Prato (4-3-3): Balducci; Vitale, De Pace, Monticone, Lambiase; Cela, Gemignani, Trovade (31’s.t. D’Agostino); Mobilio (38’s.t. Gori), Tedesco, Stickler (22’s.t. Oliverio) A disposizione: Strada, Angeli, Demoleon, Limberti, Nocentini, Colzi. Allenatore: Novelli.

Arbitro: Garbo di Monza, Assistenti: Bensorte di Trapani e Elvira Rizzo di Enna.

Marcatori: 25’s.t. Cestaro,

Note: ammoniti: Fogli (38’p.t.), Tedesco (42’p.t.), Gemignani (23’s.t.), D’Agostino (37’s.t.), Cestaro (42’s.t.), Angoli: 4-6. Recupero: 0’p.t.; 4’s.t.







