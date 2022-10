24.10.2022 h 18:01 commenti

Calcio, esonerato l'allenatore del Prato Giancarlo Favarin

Il divorzio dopo dieci giornate di campionato durante le quali la squadra ha messo insieme solo 10 punti. L'addio tra il presidente Commini e il mister si è consumato al telefono. Entro pochi giorni il nome del nuovo tecnico

E' durata dieci mesi la permanenza di Giancarlo Favarin alla guida del Prato, dal 27 dicembre 2021 quando arrivò al posto dell'esonerato Marco Amelia a oggi, 24 ottobre. Alla decima giornata del campionato di serie D con il Prato a un passo dallo zona play out, il presidente Stefano Commini ha firmato l'esonero. La squadra da domani potrebbe essere affidata a Maurizio Ridolfi, allenatore degli juniores, se nel frattempo non sarà già stato nominato il nuovo allenatore. Una nomina che comunque è attesa nel giro di pochissimi giorni. Commini e Favarin si sono parlati al telefono e l'addio, secondo voci non confermate ma attendibili viste le tensioni delle ultime ore, sarebbe stato aspro seppure non è mancato il 'ringraziamento" di rito "per il lavoro svolto e l'impegno profuso".Il patron biancazzurro ha dato dunque corso agli annunci dei giorni scorsi, ma solo in parte: “Voglio i punti – aveva detto – e se qualcuno pensa che a pagare sarà solo l'allenatore, sbaglia e sbaglia di grosso”. Al momento, però, il conto è stato rimesso solo a Giancarlo Favarin. A far precipitare definitivamente una situazione precaria già da qualche giornata, è stato il risultato della trasferta di ieri a Budrio contro il Mezzolara: il Prato, in vantaggio al 73', si è fatto raggiungere e superare dai padroni di casa che hanno chiuso la partita segnando tre gol negli ultimi otto minuti.Troppo pochi i 10 punti in classifica, troppo pochi soprattutto a fronte – parole di Commini – di un investimento di un milione di euro per la stagione in corso: “Sfido a trovare altre squadra di serie D che spendono così tanto”. La strigliata della settimana scorsa si è trasformata in un fatto oggi con l'esonero dell'allenatore; non è chiaro se provvedimenti saranno presi anche nei confronti di qualche giocatore: il presidente, senza mezzi termini, aveva rimproverato il rendimento di molto inferiore alle aspettative e alle possibilità da parte di qualcuno. Nessun nome e cognome in particolare, ma di sicuro c'è che a Commini le cose non tornano.Ora la società è al lavoro per portare prima possibile un nuovo allenatore sulla panchina biancazzurra e per ritrovare uno spiraglio di serenità con i tifosi che ieri, dopo la sconfitta, hanno dato vita ad una contestazione. La rimozione di Favarin è la cosa più semplice e immediata che Commini potesse fare, ma anche la più attesa dagli ultras dopo l'ironico applauso e il gestaccio ricevuto dal mister come risposta ad una insoddisfazione che alla fine è definitivamente esplosa.Il presidente, alle prese con la necessità di tenere in ordine i conti e non appesantire ulteriormente la voce 'stipendi', dovrà rivedere le ambizioni del suo progetto che puntava a tentare la via della promozione e il ritorno nel calcio dei professionisti. Un progetto che ora, dopo dieci giornate di campionato, sembrano decisamente ridimensionate.