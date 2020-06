05.06.2020 h 20:53 commenti

Calcio dilettantistico, un patto fra gentiluomini per salvare le società

Sottoscritto da 18 presidenti di formazioni pratesi: da una parte chiede sacrifici ai soci, dall'altra all'amministrazione comunale. Sul banco degli imputati il modello adottato per la concessione e gli impianti troppo vecchi

a.a.

Un patto fra gentiluomi firmato da 18 società, per la maggioranza pratesi, per salvare il mondo del calcio dilettantistico e giovanile devastato economicamente dall'emeregenza sanitaria.Il documento prevede, tra l'altro, un nuovo modello da adottare in fase di rinnovo della convenzione degli impianti che sia meno sbilanciato a favore dell'amministrazione comunale e la richiesta al Comune di Prato di 130mila euro a sostegno delle quote delle famiglie in gravi difficoltà economiche, attualmente a carico delle società sportive. E ancora, il pagamento per gli ultimi quattro mesi dell'anno soltanto dei rimborsi delle spese vive sostenute da allenatori e istruttori, il congelamento delle quote associative (in media di 250 euro), per la prossima stagione e l'estensione del pagamento, anche per il settore giovanile fino ad ora esentato, con un contributo dell'80% .Un accordo che è stato presentato ieri, 5 giugno, al presidente del Comitato Regionale Toscana Figc Lnd Paolo Mangini e a quello del Coni Massimo Taiti da Coiano S. Lucia, Prato sport, Grignano, 2001 Casale Fattoria, Giovani Impavida Vernio, Jolo Calcio, Maliseti Seano, Paperino San Giorgio, Pietà 2004, Tavola Calcio, Asd Vernio, Csd Poggio a Caiano 1909, Chieanuova, La Querce 2009, Mezzana, Prato Nord., Galcianese e Zenith AudaxBilanci pesantemente compromessi per la mancanza di entrate della vendita dei biglietti, degli introiti delle club house e dalla fuga degli sponsor. Problemi a cui le società hanno cercato di trovare una soluzione in parte agendo al loro interno con una sorta di regolamento di contenimento dei costi, dall'altra alzando la voce contro l'amministrazione comunale pratese. “A cui – secondo Carmine Valentini presidente dello Zenith Audax – siamo disposti a riconsegnare le chiavi degli impianti, spesso concessi in condizioni pietose”.Un modello , quello attuale della concessione dei campi, che secondo i firmatari, va completamente modificato anche perchè l'amministrazione chiede pure un contributo per l'affitto delle strutture, che in media si aggira sui 3.800 euro l'anno.Al sindaco Biffoni si chiede anche di contribuire alle quote associative in misura del 7% in modo da permettere anche alle famiglie disagiate economicamente di poter far praticare ai loro figli la scuola calcio. L'eventuale contributo verrà poi spacchettato fra le società con una quota fissa del 25% e una del 75% in base al numero degli iscritti.L'accordo, che non è stato sottoscritto da una manciata di società, prevede la richiesta alla Federazione di ridurre i costi del tesseramento, prevedendo anche una rateizzazione e la realizzazione di un “gruppo d'acquisto” fra i firmatari per ottenere tariffe più agevolate da parte dei gestori di acqua, luce e gas. Spese che incidono pesantemente sui bilanci.Sul piatto anche un “sacrificio” da parte degli allenatori e istruttori di non percepire alcun compenso per 4 mesi con la controparte di ottenere un contratto per due anni, invece che uno. Ipotesi che, secondo i presidenti firmatari, non sembra dispiacere agli interessati. “Generalmente – spiega Roberto Macrì presidente del Coiano Santa Lucia Calcio – allenatori e istruttori lavorano per passione e non per un compenso, da qui la risposta positiva”.Nessun rimborso, invece, per quanto riguarda la quota associativa del 2019/20 “Non è una tariffa per l'erogazione di un servizio che non è avvenuto – ha spiegato Macrì- ma appunto una quota societaria. Se rimbossassimo i soci dovremmo poi chiedergli di ripianare i bilanci, quindi una partita giro inutile”.