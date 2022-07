20.07.2022 h 18:45 commenti

Calcio, continua la campagna acquisti del Prato: ingaggiati due attaccanti e due difensori

Vestiranno la maglia biancazzurra anche Elia Masini, Lorenzo Petronelli, Lorenzo Campaner e Francesco Colombini, tutti classe 2003

L'Ac Prato aggiunge tasselli alla squadra del campionato di serie D 2022/2023.

E' stato acquistato a titolo definitivo l'attaccante Elia Masini, classe 2003. Masini, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, nella passata stagione ha indossato la maglia della Casatese (seire D) con la quale ha messo insieme 5 gol in 28 presenze.

Acquisto a titolo definitivo anche di Lorenzo Petronelli (nella foto), classe 2003, attaccante. Petronelli ha maturato le prime esperienze nelle giovanili del Prato per poi passare alla Juventus nella categoria Giovanissimi nazionali prima del ritorno in Toscana per vestire la maglia della Fiorentina. Lo scorso gennaio è stato trasferito al Livorno, squadra con la quale ha giocato il campionato di Eccellenza.

E' a titolo temporaneo l'acquisto del difensore Lorenzo Campaner, anche lui classe 2003, proveniente dall'Unione calcio Sampdoria. Il difensore, cresciuto nelle giovanili della Samp, vanta 45 presenze in serie D con Sangiovannese e Arezzo.

Infine, ingaggiato il difensore Francesco Colombini, classe 2003. All'attivo di Colombini 77 partite in Lega Pro con Tuttocuoio, Ponsacco e Pistoiese. Nel massimo campionato dilettantistico, il difensore ha giocato anche con Acr Messina, San Donato e Scandicci. Nelle ultime due stagioni è stato in forza all'Aglianese collezionando 70 presenze e 4 reti.



