18.12.2021 h 18:44 commenti

Calcio, brutto scivolone per il Prato che perde 4 a 0 in casa con la Correggese. È silenzio stampa

Pioggia di fischi al Torrini di Sesto Fiorentino per la squadra allenata da Amelia. I gol degli ospiti segnati nei primi 33 minuti di gioco. Scarsa reazione dei biancazzurri che sono a due punti dai play out e che mercoledì devono affrontare l’Aglianese. A fine partita è stato dichiarato il silenzio stampa

Nell’anticipo della diciassettesima giornata del campionato di serie D, il Prato frana sotto i colpi della Correggese e esce dal campo di casa - il Torrini di Sesto Fiorentino - con un pesantissimo 4 a 0. Una giornata da dimenticare per la squadra allenata da Amelia che nelle ultime cinque gare, compresa quella odierna, ha raccolto appena quattro punti. La classifica, dopo oggi, si aggrava ulteriormente: biancazzurri fermi a 20 punti, a soltanto due distanze dalla zona play out. Un risultato che ha spinto la società a trincerarsi dietro il silenzio stampa che è stato dichiarato a fine partita. Per la squadra, evidentemente, un momento molto difficile che rende necessaria una seria riflessione. La Correggese, che con l’affermazione al Torrini sale a quota 24 in classifica, ha iniziato la carrellata di gol al secondo minuto di gioco con Riccò. Il raddoppio al 18’ con Calì, la terza rete al 21’ a firma di nuovo di Riccò, e al 33’, infine, va a segno Damiano. Una brutta sconfitta per i biancazzurri che non hanno trovato la strada della reazione e che sono stati bersaglio dei fischi dei tifosi arrivati a Sesto Fiorentino con la speranza di inaugurare una nuova striscia positiva dopo due sconfitte e un pareggio. Per il Prato una giornata davvero storta a dispetto di una vigilia in cui l’ambiente ha manifestato grande fiducia e determinazione. Qualità che non sono emerse durante la partita. Poco da segnalare per i padroni di casa schierati a inizio gara con il consueto 3-5-2 (Pagnini, Angeli, Cestaro, Manes, Lugnan, Soldani, Sciannamé, Boganini, Nicoli, Aleksic, Tomaselli)): sul 3 a 0 ci ha provato Aleksic a riportare i compagni in partita ma la sua punizione non ha sorpreso la difesa della Correggese. Ed è stato di nuovo Aleksic a provarci a due minuti dalla fine del primo tempo ma il tiro dal limite è finito direttamente tra le mani del portiere avversario. Nella ripresa diverse incursioni di Sciannamé ma nessuna azione davvero pericolosa. Delusione nello spogliatoio e tra i circa cento tifosi che hanno fatto sentire la loro voce. Prossimo impegno mercoledì prossimo alle 14.30 per il turno infrasettimanale prima della pausa natalizia: in programma il quasi superderby con l’Aglianese , quinta in classifica con 25 punti dopo il pareggio di oggi con il Sasso Marconi Zola e con una partita da recuperare.

