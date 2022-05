12.05.2022 h 16:36 commenti

Calcio, attesa per il derby Prato-Aglianese: ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino a 14 anni

Ingresso gratuito per i giovani tifosi se accompagnati da un adulto in possesso del biglietto. Necessario scrivere una e-mail per chiedere accredito. Iniziativa della società per trasformare l'ultima partita casalinga in una grande festa biancazzurra



Grande mobilitazione per l'atteso derby Prato-Aglianese in programma allo stadio Lungobisenzio domenica 15 maggio, alle 16. Si tratta della penultima partita del campionato di serie D, ultima per i biancazzurri in casa e per questo la società sta pensando ad una grande giornata di festa con un abbraccio ideale della città alla squadra e al suo allenatore, Giancarlo Favarin. I bambini fino a 14 anni potranno entrare gratuitamente allo stadio se accompagnati da un adulto in possesso di biglietto. Per prenotare l'accredito che dà diritto all'ingresso gratuito, è necessario scrivere una e-mail a scuolacalcio@acprato.it . Il pass, nominativo e dunque personale, potrà essere ritirato domenica all'ingresso di via Firenze 5/7.Forte l'appello a partecipare all'ultima gara casalinga del Prato per far sentire la vicinanza alla squadra e rafforzare il legame tra i colori biancazzurri e la città.

