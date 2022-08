24.08.2022 h 10:25 commenti

Calcio, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023 del Prato

Per l'acquisto del pacchetto delle 19 partite casalinghe dei biancazzurri c'è tempo fino al 10 settembre. Costi ribassati rispetto a quelli decisi in un primo momento dopo le richieste dei tifosi alla società

Dalle 12 di oggi, mercoledì 24 agosto, alle 23 del 10 settembre, è aperta la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023 del Prato, impegnato nel girone D del campionato di calcio serie D.La promozione della campagna abbonamenti è stata affidata all'attore e sceneggiatore pratese Francesco Ciampi che ha scelto di restituire il vivace colore biancazzurro ad una foto sbiadita dal tempo.L'abbonamento include 19 partite al Lungobisenzio. Questi i costi: per la curva 50 euro tra 6 e 14 anni, 100 tra 15 e 65 anni, 80 euro per donne ultrasessantacinquenni. Per la tribuna centrale i prezzi per le tre fasce sono rispettivamente 150, 304 e 266 euro, mentre per qualla laterale 115 euro, 228 e 190. A ciascun prezzo è da aggiungere il diritto di prevendita di 3 euro. Prezzi più bassi rispetto a quelli decisi dalla società in un primo momento e costretta ad una retromarcia dopo le richieste dei tifosi.Le modalità di acquisto. Online cliccando https://www.vivaticket.com/it/buy-ticket/calcio-prato , e in questo caso sarà necessario ritirare l'abbonamento cartaceo presso il botteghino dello stadio. In alternativa, acquisto presso pasticceria Amantea in via Boni, bar Stadio in via Firenze, tabaccheria Lizzo in via della Lastruccia, tabaccheria Bianchi in via Catani.