08.12.2021 h 16:33 commenti

Calcio, ancora una sconfitta per il Prato che in casa si arrende al Mezzolara: 1-2

Gli uomini di Amelia in vantaggio al 25’. Immediato il pareggio degli ospiti che poi, nei primi minuti della ripresa, trovano la rete che vale i tre punti. I biancazzurri finiscono la partita in 10 per l’espulsione di Sciannamé per somma di ammonizioni. Duecento gli spettatori che hanno sfidato freddo e pioggia

Il Prato esce sconfitto dalla gara contro il Mezzolara giocata allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino oggi, mercoledì 8 dicembre. 2 a 1 il finale della quindicesima giornata del campionato di serie D: un risultato che spinge i biancazzurri nella parte bassa della classifica a 19 punti e, di contro, conferma le grandi ambizioni degli emiliani allenati da Nesi che nelle ultime cinque partite prima di oggi hanno messo insieme 11 punti e ora sono terzi in classifica con 28 punti, alle spalle di Rimini (35) e Lentigione (32); entrambe le squadre devono recuperare il turno infrasettimanale di oggi perché le gare sono state rinviate a causa del maltempo. Una partita che ha offerto pochi sussulti con il Prato che ha trovato il gol del vantaggio al 25’ con Maione che ha sfruttato un assist di Aleksic. La gioia della squadra e dei tifosi è durata appena sessanta secondi: al 26’, infatti, il Mezzolara ha pareggiato con Triggiani servito da sinistra da Rossi protagonista di un cross precisissimo. Il secondo tempo si e aperto con una grande azione degli ospiti che al 52’ sono andati in vantaggio con Rossi che ha spiazzato Pagnini con un tiro dal limite, e si è chiuso con l’espulsione di Sciannamé per doppia ammonizione. Biancazzurri in dieci, dunque, a partita però praticamente conclusa. Il Prato ha provato a raddrizzare una partita importante non soltanto per la classifica ma anche per il morale ma non c’è stato niente da fare nonostante qualche tiro che ha impegnato il portiere avversario sostenuto da una difesa pronta e reattiva. Unica occasione da gol al 78’ con Aleksic che solo davanti alla porta ha colpito il palo. Alla squadra di casa va riconosciuta la generosità e la volontà, al Mezzolara la capacità di amministrare il risultato con ordine. Amelia ha schierato dal primo minuto il consueto modulo 3-5-2: Pagnini, Angeli, Menes, Sciannamé, Lugnan, Tavanti, Soldani, D’Orsi, Nicoli, Aleksic, Maione. Nel secondo tempo mister Amelia ha operato diversi cambi che però non sono serviti ad agguantare il pareggio. Da segnalare l’esordio in panchina del nuovo ingaggio Thomas Romboli, portiere di 22 anni, proveniente dal Livorno e con un trascorso in serie C con le maglie della societa labronica, della Pergolettese e dell’Olbia.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus