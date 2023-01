03.01.2023 h 15:57 commenti

Calcio, amichevole per il Prato contro la Rondinella in attesa della riapertura del campionato

Appuntamento domani pomeriggio al campo dell'Audace Galluzzo. L'8 gennaio prima di ritorno con il Ravenna al Lungobisenzio e l'11 la gara degli ottavi di Coppa Italia contro lo United Riccione

In attesa della ripresa del campionato con la prima giornata di ritorno (domenica 8 gennaio al Lungobisenzio arriva il Ravenna), il Prato sarà impegnato domani, mercoledì 4 gennaio, in una amichevole contro la Rondinella Marzocco, formazione in corsa nel campionato di Eccellenza. Fischio d'inizio alle 15, al campo sportivo dell'Audace Galluzzo, a Firenze. Un test importante per i biancazzurri che darà modo a mister Brando di verificare l'assetto della squadra in vista della ripartenza dopo la pausa natalizia. Una ripartenza con un doppio appuntamento: dopo la gara di domenica, è infatti in programma quella degli ottavi di Coppa Italia, l'11 gennaio, contro lo United Riccione.

Il Prato comincia la seconda parte del campionato con 21 punti (27 quelli conquistati sul campo ma ridotti per effetto della sconfitta a tavolino contro il Real Forte Querceta e della penalizzazione relativa ad una presunta irregolarità contrattuale ad un collaboratore della passata stagione). Un bottino che colloca i biancazzurri a un solo punto dalla zona play out e a ben 9 da quella play off.

La marcia della squadra nel girone d'andata: 7 partite vinte (compreso il 2 a 0 a Forte dei Marmi contro il Real Forte Querceta), 6 partite pareggiate, 6 partite perse. 10 i punti conquistati sotto la gestione di mister Favarin, 17 quelli messi insieme con mister Brando.

La classifica del Prato potrebbe subire altri cambiamenti: la società è in attesa di conoscere l'esito del ricorso presentato dopo la penalizzazione per la presunta irregolarità contrattuale; se dovessero venire riconosciute le ragioni biancazzurre, verrebbero ripristinati 3 punti.



