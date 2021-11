18.11.2021 h 16:44 commenti

Calcio, amichevole di lusso per il Prato a Empoli: finisce 6 a 1 per i padroni di casa

I biancazzurri hanno trovato il gol del vantaggio al 18' del primo tempo con Maione, poi la goleada della squadra allenata da Andreazzoli. La partita è stata giocata a porte chiuse sul sussidiario dello stadio Castellani

Amichevole di lusso per il Prato che oggi, giovedì 18 novembre, ha incontrato l'Empoli sul campo sussidiario dello stadio Castellani. La partita, giocata a porte chiuse, è finita 6 a 1 per i padroni di casa dopo il gol del vantaggio dei biancazzurri segnato da Maione al 18' del primo tempo. Il Prato ha incassato tre gol per tempo: al 25' è andato a segno Cutrone e poi la doppietta di Bajrami al 35' e su rigore al 45'; al 2 minuto della ripresa il gol di Bandinelli, al 15' quello di La Mantia e infine, a sei minuti dalla fine, la rete di Zurkoswi.

Per la squadra di mister Amelia un test importante, una seduta di allenamento che ha consentito di verificare le condizioni di tutti gli uomini a disposizione.

3-5-2 il modulo della formazione messa in campo a inizio partita: Pagnini, Angeli, Cestaro, Ba Djibril, Grillo, D'Orsi, Tomaselli. Nicoli, Noferi, Maione, Renzi. Nella ripresa l'ingresso di Cangioli, Sciannamè, Bellucci, Romiti, Pardera, Aleksic, Soldani, Lugnan, Tavanti, Piampiani.

L'Empoli di Andreazzoli ha iniziato la gara con il 4-3-1-2: Vicario, Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Viti, Haas, Stulac, Henderson, Bajrami, Pinamonti, Cutrone. Formazione completamente rinnovata nel secondo tempo ma con lo stesso modulo di gioco: Ujkani, Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi, Zurkowski, Ricci, Bandinelli, Di Francesco, La Mantia, Mancuso.

Ad arbitrare la partita è stato Ricci di Firenze con gli assistenti Linari e Lisi, anche loro di Firenze.

Un solo ammonito: Cutrone al quarto d'ora del primo tempo.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus