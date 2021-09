18.09.2021 h 17:08 commenti

Calcio, allo stadio di Rimini il debutto in campionato del nuovo Prato targato Stefano Commini

Venti i giocatori convocati da mister Pagliuca. Fischio d’inizio alle 15. Designato l’arbitro Ursini della sezione di Pescara. Allo stadio, a fianco della squadra, si rivedranno dopo tanti anni i tifosi

Al via domani, domenica 19 settembre, il campionato di calcio di serie D 2021/2022. Ai nastri di partenza il Prato (inserito nel girone d) con il debutto ufficiale del nuovo corso targato Stefano Commini. La prima giornata vede i biancazzurri impegnati nella trasferta a Rimini. Venti i calciatori convocati da mister Pagliuca: i portieri Pagnini e Reggiani; i difensori Cestaro, Diallo, Ferretti, Guida, Romiti, Sciannamé, Tirapelle; i centrocampisti D’Orsi, Grillo, Lugnan, Malltez, Nicoli, Pardera, Soldani, Tomaselli; gli attaccanti Aleksic, Casati e Maione. Il gruppo è partito oggi pomeriggio dall’Art hotel museo in vista della partita che si giocherà domani alle 15 allo stadio Romeo Neri. Ad arbitrare l’incontro sarà Cristiano Ursini della sezione di Pescara con l’assistenza di Giovanni Pandolfi e di Thomas Storgato della sezione di Castelfranco Veneto. Grande l’attesa per il primo fischio d’inizio dell’era Commini. Per la prima volta dopo molti anni, la squadra biancazzurra potrà contare sulla presenza dei tifosi che hanno deciso di tornare a sostenere il Prato dopo il lunghissimo periodo di assenza in segno di protesta contro Paolo Toccafondi, precedente proprietario e attuale patron del Livorno che debutta domani nel girone b del campionato toscano di Eccellenza. Il nuovo Prato scenderà in campo con le nuove maglie: main sponsor Estra, sponsor tecnico Nike.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus