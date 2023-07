26.07.2023 h 10:41 commenti

Calcio, allenamenti a porte aperte per il Prato prima del ritiro a Fanano

Appuntamento il 27 e il 28 luglio. Il 29 partenza per il ritiro che prosegirà fino al 4 agosto. Nuovi colpi dalla campagna acquisti

il neo acquisto Simone Lambiase

Il Prato chiama a raccolta i tifosi al Lungobisenzio per i primi allenamenti a porte aperte: il 27 luglio alle 16.30 e il 28 luglio alle 9.30 e alle 16.30. Si tratta di sedute di allenamento che anticipano il ritiro che comincerà sabato 29 e proseguirà fino al 4 agosto. La squadra allenata da Lucio Brando farà il ritiro sulla montagna modenese, a Fanano.

Intanto prosegue la campagna acquisti e sono altre tre le pedine per le quali è stato concluso l'accordo e che, dunque, vestiranno la maglia biancazzurra per il campionato di serie D 2023/2024. . In prestito dal Bari, città dove è nato e cresciuto, è arrivato il difensore esterno Simone Lambiase, classe 2005. Importante la sua esperienza nel vivaio della società biancorossa. Nella passata stagione è stato tra gli elementi che hanno contribuito alla promozione della giovanile del Bari nel campionato Primavera 2.

Accordo raggiunto anche per Francesco Oliverio, classe 2005, attaccante, che nell'ultima stagione ha giocato con la maglia del Bologna il campionato under 18 mettendo insieme quattro gol in diciotto presenze. Nell'ultimo Torneo di Viareggio, con la stessa maglia, ha giocato una partita e segnato un gol.

Infine entra nella squadra biancazzurra anche Giuseppe Tedesco, attaccante, classe 1997. Nato ad Altamura, Tedesco è cresciuto calcisticamente nel vivaio della Ternana. In serie D ha vestito le maglie di Vastese, Pianese, Cerignola, Foggia, Altamura, Molfetta e Varesina, realizzando 40 reti. Nelle ultime due stagioni è sempre andato in doppia cifra segnando 12 gol nell’Altamura nel 2021-2022 e realizzando 11 gol fra Molfetta e (da gennaio) Varesina.

