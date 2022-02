27.02.2022 h 16:45 commenti

Calcio, al Lungobisenzio pareggio a reti inviolate tra Prato e Bagnolese

Partita con pochissimi sussulti davanti a circa 400 tifosi biancazzurri. Poche occasioni da gol da una parte e dall’altra. La squadra di Favarin è a due punti di distanza dalla zona play out. Tra sette giorni gara delicatissima in trasferta con il Sasso Marconi Zola

Solo un pareggio per il Prato che oggi, domenica 27 febbraio, ha ricevuto al Lungobisenzio la Bagnolese. Partita avara di emozioni e a tratti del tutto incolore con poche azioni da una parte e dall’altra nonostante il bisogno di punti per smuovere una classifica che, alla 26esima giornata del campionato di serie D, rischia di diventare complicata per entrambe le formazioni. Il Prato sale a 29 punti in classifica, a due lunghezze dalla zona play out nella quale, invece, la Bagnolese, ora a 25 punti, naviga già da qualche settimana. Davanti a circa 400 tifosi, il Prato si è reso pericoloso solo quattro volte: al 35’ il tiro di Gissi uscito di poco a lato, al 42’ il tiro di Boganini alto sulla traversa, al 70’ ancora Gissi che ha perso il tempo per battere il portiere avversario che, abbastanza agevolmente, è riuscito a bloccare la palla, e infine nei minuti di recupero ci ha provato Noferi il cui tiro è stato deviato in angolo. A due minuti dal fischio finale sono stati gli ospiti a rendersi particolarmente insidiosi: la squadra emiliana è andata vicino al gol con la punizione battuta dalla distanza da Buffagni che ha trovato la prontissima reazione di Pagnini. Tra sette giorni il Prato dovrà vedersela fuori casa con il Sasso Marconi Zola. Si tratta di una partita delicatissima: gli emiliani sono a 27 punti, prima squadra che attualmente occupa la parte della classifica che prevede di disputare i play out per la evitare la retrocessione. Oggi il Sasso Marconi ha perso in trasferta con il Forlì ed è chiaro che, con sempre meno partite a disposizione, vorrà sfruttare al massimo ogni impegno. Il Prato dovrà trovare morale e motivazione per tentare il colpaccio. Il Prato di Giancarlo Favarin oggi è sceso in campo con il 3-4-2-1 formato da Pagnini, Bajic, Angeli, Sciannamè, Muteba (62’ Sottili), Serrotti (62’ Noferi), Streiche, Nicoli, Boganini (62’ Maione), Pardera, Gissi. La Bagnolese di mister Beretti si è presentata con il 3-5-2: Corradi, Capiluppi, Bertozzini, Calabretti Davide, Cortesi, Marani, Guerra (73’ Dembacai), Buffagni, Mhadhbi, Leonardi (65’ Tzvetkov), Bocchialini. La partita è stata arbitrata da Mallardi di Bari; assistenti: Ferhati di Latina e Licari di Marsala.

Edizioni locali collegate: Prato

