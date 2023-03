25.03.2023 h 11:36 commenti

Calcio, al Lungobisenzio Italia-Germania under 20. Ultima gara prima del Mondiale a Bali

Fischio d'inizio alle 15. Ingresso gratuito. Appuntamento di livello internazionale che riporta alla mente le grandi sfide tra le nazionali maggiori: nel 1970 in Messico e nel 1982 in Spagna. L'evento è stato presentato in Palazzo comunale

Lo stadio Lungobisenzio cornice di un grande evento sportivo lunedì prossimo alle 15 (ingresso gratuito): l'incontro di calcio tra le nazionale under 20 di Italia e Germania per l'ultima gara del torneo 8 Nazioni, gara valida per la Elite League. Gli azzurri, che sono pronti per il Campionato del mondo del prossimo maggio in Indonesia, a Bali, si tratta di un partita fondamentale visto che sono secondi in classifica, ad appena un punto di distanza dalla capolista Germania. Lungobisenzio, e Prato ovviamente, al centro di un evento sportivo a livello internazionale che evoca anche due partite storiche rimaste nella memoria dei tifosi e non: la semifinale del campionato del mondo in Messico il 17 giugno 1970, che vide prevalere l'Italia 4 a 3, e la finale dell'11 luglio 1982 del campionato del mondo in Spagna con gli azzurri usciti vincenti con il risultato di 3 a 1. Partite passate alla storia e con Prato grande protagonista grazie ai suoi campioni Mario Bertini e Paolo Rossi.

L'attesa partita è stato presentata oggi, sabato 25 marzo, in Palazzo comunale dal sindaco Matteo Biffoni, dall'assessore allo Sport Simone Faggi, dal fiduciario provinciale del Coni Luca Vannucci, dal delegato provinciale del Coni e vicepresidente del Comitato regionale toscano Figc Massimo Taiti. Presenti anche il direttore del Centro Tecnico Figc di Coverciano Maurizio Francini e Simona Guarducci dell'Ufficio scolastico provinciale, oltre alla moglie e al fratello di 'Pablito' (un nipote di Mario Bertini ha inviato un saluto in video). Alla presentazione hanno partecipato anche il presidente dell'Ac Prato Stefano Commini e le rappresentanze delle squadre della città.

"E' davvero una grande soddisfazione ospitare a Prato un evento sportivo di questa portata, che precede l'appuntamento con il Campionato del mondo – ha detto il sindaco Biffoni - il calcio ha una grande capacità attrattiva e ringrazio coloro che sono riusciti a portare nella nostra città una partita a carattere internazionale. Sarà una bella giornata di sport per tutti".

"La nostra città sarà al centro di un importante evento sportivo e non solo – ha aggiunto l'assessore Faggi - saranno infatti coinvolte le scuole e le squadre del territorio e sarà davvero emozionante vedere il Lungobisenzio pieno di giovanissimi animati dalla passione per il calcio e per lo sport". "E' un momento importante per la nostra città ed è davvero una bella coincidenza che arrivi la nazionale under 20 e che pochi giorni fa sia stata annunciata la rinascita del settore giovanile dell'AC Prato – ha commentato Taiti - sarà quasi una nuova inaugurazione del nostro Lungobisenzio dopo anni di lavori per il suo adeguamento".

Il fiduciario del Coni Vannucci, artefice della partita che lunedì sbarcherà a Prato, ha sottolineato come l'evento vuole essere un punto di partenza e non di arrivo per la città: “Investire sulla città e sul suo sviluppo".







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus