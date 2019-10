23.10.2019 h 11:18 commenti

Calcinacci giù dal sottopasso ferroviario di Narnali: stanotte e stamani chiusa via Pistoiese

Nessuna auto è stata colpita. I tecnici di Rfi e i vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche e gli interventi di messa in sicurezza

Da stanotte, 23 ottobre, sono in corso verifiche e sopralluoghi sul sottopasso ferroviario di via Pistoiese a Narnali, dal quale si sono staccati alcuni calcinacci. La strada stanotte è stata chiusa dalla polizia municipale per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e poi quello dei tecnici di Rfi. Stamani c'è stata una nuova chiusura, anche in questo caso necessaria alle verifiche da parte dei vigili del fuoco.

Al momento, come comunicato dalla centrale operativa della polizia municipale, la strada è stata nuovamente aperta al transito e non sono previste altre chiusure. Gli interventi di tecnici e vigili del fuoco avrebbero consentito di mettere in sicurezza la volta del sottopasso. Fortunatamente non si registrano danni alle auto in transito. Qualche disagio, invece, per la viabilità, visto che il sottopasso rappresenta uno snodo fondamentale per la zona.