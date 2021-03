09.03.2021 h 12:47 commenti

Calciatore nasconde 7 chili di droga nel garage di un familiare, arrestato dai carabinieri

Si tratta di un 29enne incensurato ma appartenente a una famiglia nota alle forze dell'ordine. Ora è rinchiuso alla Dogaia in attesa dell'udienza di convalida

Gioca a calcio in una squadra della provincia di Firenze, il 29enne arrestato ieri, 8 marzo, dai carabinieri della Stazione di Iolo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato sorpreso mentre scaricava dall'auto 7chili di droga, tra hashish e marijuana, nel garage di proprietà di un familiare in via della Solidarietà a San Giusto. Incensurato ma appartenente a una famiglia di pregiudicati nota alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona, il 29enne è stato pedinato per giorni fino a che non è arrivato il momento propizio per coglierlo sul fatto. Ora si trova rinchiuso nel carcere della Dogaia in attesa dell'udienza di convalida. Oltre alla droga sono stati sequestrati 3 cellulari e 1.600 euro perchè considerati provento dell'attività di spaccio. Spaccio ritenuto di secondo livello. Ossia, il 29enne riforniva spacciatori al dettaglio ma su questo sono in corso ulteriori indagini. La droga sequestrata ha un valore di circa 70mila euro. L'arrestato nella vita faceva solo il calciatore a livello dilettantisco, non aveva un'altra occupazione regolare.

Il comandante del Nucleo operativo e del Radiomobile, il capitano Biagio Oddo, ha sottolineato che con l'operazione della caserma di Iolo sale a 35 il numero di spacciatori arrestati dai Comando provinciale dei carabinieri di Prato dall’inizio dell’anno con oltre 12 chili di stupefacente sequestrato. "Continua ad essere il reato che con maggiore frequenza viene lamentato telefonicamente dai cittadini pratesi, - afferma Oddo - che si dichiarano stanchi di condividere aree comuni della città con gli spacciatori". Da qui l'impegno profuso dall'Arma per cercare di arginare il fenomeno. Sempre ieri, i carabinieri hanno bloccato un nigeriano di 25 anni che stava scendendo dall'autobus in piazza Ciardi. Aveva con se 14 grammi di eroina e 2 di marijuana. Ha tentato di opporre resistenza e ai militari avrebbe detto "Voi carabinieri non ci fate lavorare".

Sabato a finire in manette è stato un marocchino, sorpreso a cedere una dose di cocaina a un cliente in via degli Innocenti Durante le fasi dell’arresto ha opposto una violenta resistenza ai militari che a conclusione delle operazioni hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari che hanno riscontrato per entrambi diverse contusioni. L'uomo, destinatario di un foglio di via obbligatorio e sottoposto all'obbligo di firma, ha opposto una violenta resistenza ai militari che hanno riportato contusioni con prognosi da cinque giorni ciascuno.