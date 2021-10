07.10.2021 h 17:58 commenti

Calciatore arrestato con 7 chili di droga, condannato a un anno e 4 mesi di reclusione

L'imputato ha scelto il patteggiamento. L'arresto risale allo scorso marzo. In un garage a San Giusto i carabinieri trovarono hashish e marijuana

Ha patteggiato un anno e 4 mesi di reclusione (pena sospesa) il ventinovenne, calciatore dilettante, arrestato lo scorso 8 marzo dopo essere stato trovato dai carabinieri con sette chili tra hashish e marijuana. L'uomo, difeso dall'avvocato Katia Dottore Giachino, è comparso oggi, giovedì 7 ottobre, davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato e al pubblico ministero, Laura Canovai. La droga fu trovata nascosta in un garage in via della Solidarietà a San Giusto e i militari arrivarono a colpo sicuro dopo che per giorni avevano seguito i movimenti del calciatore. Oltre alla droga, finirono sotto sequestro anche tre telefonini e 1.600 euro considerati incasso dell'attività di spaccio. Secondo le indagini, il ventinovenne riforniva gli spacciatori che poi rivendevano la droga al dettaglio.



Edizioni locali collegate: Prato

