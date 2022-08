08.08.2022 h 14:27 commenti

Calciante morto, la Procura apre un'inchiesta per omicidio colposo

L'autopsia sul corpo del trentunenne sarà affidata nei prossimi giorni. Oggi la procedura di rischio clinico dell'Asl Toscana centro

La procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, per far luce sulla morte di Jonathan Gaddo Giusti, il 31enne morto sabato 6 agosto in casa sua dopo un malore . Oltre 48 ore prima era stato dimesso dal pronto soccorso del Santo Stefano dove era arrivato la notte del 4 agosto per un dolore toracico. Dopo una serie di accertamenti dall'esito negativo, i sanitari lo avevano dimesso.Secondo quanto si apprende, sono in corso le acquisizioni delle cartelle cliniche e di altri documenti, utili a ricostruire la dinamica dei fatti ed eventuali profili di responsabilità. Probabilmente, prima di procedere con l'autopsia che ancora non è stata affidata, la procura di Prato vuole capire se ci siano soggetti da indagare. La salma, quindi, è ad anatomia patologica a Pistoia a disposizione della magistratura.Ad occuparsi del fascicolo è il procuratore capo in persona, Giuseppe Nicolosi, che si avvarrà dell'aiuto dei carabinieri, intervenuti sul luogo della tragedia sabato pomeriggio e a cui la mamma del 31enne si è rivolta per presentare un esposto in cui chiede che venga fatta chiarezza su quanto accaduto al figlio.Nel pomeriggio, intanto, ha preso il via la procedura di rischio clinico dell'Asl Toscana centro per verificare che i propri operatori sanitari si siano comportati correttamente. Proseguirà nei prossimi giorni.