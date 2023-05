18.05.2023 h 08:55 commenti

Calciante morto dopo le dimissioni dall'ospedale, inchiesta archiviata: "Corretta la condotta dei sanitari"

Gaddo Giusti, 31 anni, morì il 6 agosto dello scorso anno, 48 ore dopo essere uscito dal pronto soccorso dove era arrivato per un dolore al torace. La morte provocata da una insufficienza cardiaca. Escluse responsabilità a carico dei quattro medici e dell'infermiere indagati per omicidio colposo: seguirono i protocolli previsti e disposero le dimissioni dopo l'esito negativo degli esami e degli accertamenti

Archiviata l'inchiesta sulla morte di Gaddo Giusti, il 31enne calciante della Palla grossa deceduto il 6 agosto 2022, 48 ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale di Prato ( leggi ). Nei giorni scorsi il giudice delle indagini preliminari, Francesca Scarlatti, ha recepito la richiesta di archiviazione avanzata dal sostituto Carolina Dini. Sul registro delle notizie di reato, accusati di omicidio colposo, erano finiti in cinque: i quattro medici e l'infermiere che si erano occupati di Giusti nelle ore trascorse al pronto soccorso, dall'ingresso per un dolore toracico fino alle dimissioni.L'autopsia e gli altri accertamenti disposti dalla procura e affidati a due medici legali, ad un medico specializzato in emergenza-urgenza e ad uno specialista in cardiologia, pneumologia ed ematologia (nessuno dipendente della Asl Toscana centro) hanno scagionato gli indagati: a provocare il decesso del giovane è stata una insufficienza cardiaca non collegata alla valutazione e alla gestione clinica .I consulenti hanno escluso “la sussistenza di profili di colpa nella condotta dei sanitari” (difesi dagli avvocati Silvia Nesti, Manuele Ciappi e Nicolò Coppini): la ricostruzione del percorso clinico ha evidenziato che chi ha prestato assistenza al trentunenne lo ha fatto seguendo i dettami delle linee guida relative al dolore toracico, disponendo ed effettuando tutti gli esami e i controlli previsti.Gaddo Giusti fu dimesso dal pronto soccorso intorno alle 11 di giovedì 4 agosto dopo una permanenza di circa nove ore e dopo che tutti gli esami avevano dato esito negativo. Nel pomeriggio del 6 agosto, poco dopo le 14, il malore che non ha lasciato scampo. Un lasso di tempo breve, per di più in un fine settimana: un dato, questo, che ha consentito di escludere una qualsiasi rilevanza di fronte all'unico rilievo mosso ai sanitari e cioè che le dimissioni non furono accompagnate da prescrizioni riguardo una visita di controllo dal medico di base anche allo scopo di intraprendere un percorso di accertamenti ulteriori. Secondo il ragionamento dei consulenti, condiviso dalla procura e dal giudice delle indagini preliminari, se anche tali prescrizioni ci fossero state, il giovane non avrebbe fatto in tempo a metterle in pratica visto che dalle dimissioni al decesso sono passate 48 ore peraltro a ridosso del fine settimana.