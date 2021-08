11.08.2021 h 14:07 commenti

Calci e spinte ai poliziotti che si difendono con lo spray al peperoncino, arrestati madre e figlio

E' successo in un istituto di credito del Macrolotto 1 dove i due si sono presentati per chiudere un conto corrente e hanno avuto da ridire con i dipendenti. Il loro fare aggressivo ha convinto i dipendenti a richiedere l'intervento degli agenti che sono stati aggrediti

Prima se la sono presa con i dipendenti della banca e poi con gli agenti intervenuti per calmare gli animi. Spinte e calci ai poliziotti che hanno dovuto usare lo spray al peperoncino per difendersi e che, nonostante questo, sono rimasti feriti tanto da essere costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Alla fine i due esagitati, cinesi di 51 e 28 anni, madre e figlio, sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per essersi rifiutati di fornire le proprie identità. E' successo nella mattina di ieri, martedì 10 agosto, in una banca del Macrolotto 1. I due si sono presentati per chiudere il conto corrente ma scorrendo il dettaglio delle operazioni hanno trovato da ridire con i dipendenti. Le urla e l'atteggiamento aggressivo di madre e figlio hanno convinto ad avvertire la polizia. Nemmeno di fronte alle divise, i due cinesi hanno smesso il loro atteggiamento e, anzi, hanno ulteriormente alzato il volume e aggredito i poliziotti che hanno riportato ferite giudicate guaribili in 2 e in 3 giorni. Madre e figlio, investiti dagli spruzzi al peperoncino, sono stati affidati alle cure del 118.



Edizioni locali collegate: Prato

