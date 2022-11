14.11.2022 h 22:44 commenti

Calci e pugni tra coetanei, ecco la pericolosa sfida tra gli studenti delle medie di Montemurlo

Un fenomeno emerso in queste ore contro cui la dirigente scolastica e il sindaco Simone Calamai promettono linea dura

Ad accorgersi dei primi disagi sono stati gli insegnanti della scuola media che hanno notato sulle braccia degli studenti alcuni lividi, altri ragazzi, invece, hanno raccontato di avere paura a salire sull'autobus(ci sono video che testimoniano le risse). "Subito abbiamo inviato una comunicazione alle famiglie - spiega la dirigente scolastica Albano - per avvertire di quello che abbiamo notato, poi all'interno della scuola abbiamo uno sportello psicologico e subito lo abbiamo attivato. Metteremo in calendario anche degli incontri per cercare di capire perché i ragazzi improvvisamente iniziano a picchiarsi".

La sfida infatti prevede che quando si avvista una macchina gialla, lo si annunci e si tiri una pacca sulla spalla al vicino, ma questo fenomeno è andato degenerando e si è passati a schiaffi e pugni. "Oltretutto- conclude la preside - all' interno della scuola non ci sono macchine gialle e quindi la frase veniva urlata senza nessun motivo, proprio per scatenare la violenza. Bisogna intervenire subito per evitare che il fenomeno dilaghi e non si riesca più a fermarlo"

iene urlata una frase o un’espressione concordata, poi i ragazzi cominciano a picchiare con pugni e schiaffi i coetanei ovunque si trovino. Un fenomeno registrato sugli autobus, alle fermate e talvolta a scuola. Succede a Montemurlo, tra gli studenti della scuola media Salvemini La Pira. E’ una vera e propria sfida tra ragazzi, una challenge, usando un termine social. La preside del comprensivo “Margherita Hack”, Maddalena Albano, promette “severi provvedimenti” mentre il sindaco Simone Calamai ha deciso di mettere in campo la polizia municipale rafforzando i controlli all’entrata della scuola media e alle fermate dell’autobus.Le istituzioni, quindi, procedono compatte nella linea della fermezza. D’altronde il fenomeno è preoccupante e ha come risultato tangibile ragazzi con braccia piene di lividi ma anche con crisi d’ansia per paura che qualcuno all’improvviso possa dare inizio alla sfida.«Non è un gioco e non può essere considerato tale. - dice il primo cittadino - Il Comune è a fianco della scuola per fermare questa sfida assurda. La violenza e la sopraffazione non possono mai essere accettate. Faccio appello a tutti i genitori affinché condannino questi comportamenti e facciano riflettere i ragazzi sulla gravità di quanto sta succedendo. I controlli della polizia municipale serviranno per scoraggiare quanti vogliano continuare questa assurdità».Il sindaco Simone Calamai insieme alla polizia municipale sta valutando se il danneggiamento del defibrillatore presente al giardino “Erasmo Meoni” di via Micca a Bagnolo sia da mettere in relazione a questa assurda sfida. «Mi auguro che i ragazzi della sfida non abbiano nulla a che vedere con questo fatto altrettanto grave- conclude il sindaco Calamai- Si tratta di uno strumento salvavita del valore di diverse migliaia di euro e quanto commesso è tanto grave quanto assurdo e senza alcun senso. Un gesto che danneggia tutta la comunità».