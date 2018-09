04.09.2018 h 14:26 commenti

Calci e pugni ai poliziotti per non farsi identificare, denunciato

Un ventinovenne deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità. L'uomo è stato fermato ieri pomeriggio nella zona di via Battisti

Calci e pugni ai poliziotti che volevano identificarlo. Un nigeriano di 29 anni, già destinatario di un provvedimento di espulsione dall'Italia e in attesa della decisione del giudice di pace a cui ha presentato ricorso, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità. L'uomo è stato fermato nei pressi di via Battisti dove la polizia è arrivata in seguito alla segnalazione di una donna in difficoltà che stava urlando. Gli agenti hanno prima identificato lei, una ventunenne pregiudicata, poi hanno rintracciato lui che nel frattempo si era allontanato. Per tutta risposta, il nigeriano ha opposto resistenza scagliandosi contro i poliziotti e colpendoli con calci e pugni. Alla fine è stato bloccato e calmato, poi denunciato.



Edizioni locali collegate: Prato

