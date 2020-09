22.09.2020 h 14:00 commenti

Calci al distributore automatico di snack per rubare qualche moneta, denunciato

Il danneggiamento risale al pomeriggio di ieri. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e attualmente sottoposto all'obbligo di firma, si è allontanato dopo essersi accorto della presenza della polizia ma è stato ugualmente rintracciato. E' accusato di furto aggravato

Ha danneggiato, prendendolo a calci, un distributore automatico di snack e bevande per prelevare qualche spicciolo ma la scena è stata notata dagli agenti di una Volante che sono intervenuti. E' successo intorno alle 16 di ieri, lunedì 21 settembre, in piazza della Stazione. Protagonista un italiano di 26 anni, residente a Pistoia, tossicodipendente, pregiudicato e attualmente sottoposto all'obbligo di firma. Il giovane, appena si è accorto della presenza della polizia, si è allontanato ma poco dopo è stato rintracciato e denunciato per furto aggravato. Il distributore automatico danneggiato è quello posizionato sotto la pensilina degli autobus, proprio davanti all'ingresso della stazione.



