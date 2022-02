08.02.2022 h 13:45 commenti

Calano le iscrizioni alle superiori, ma per cento alunni del Buzzi l'immatricolazione è a rischio

Secondo i criteri stabiliti dall'istituto di viale della Repubblica verranno privilegiati i residenti nella provincia che quest'anno sono quattrocento. Crescono gli studenti del Marconi ma il preside è preoccupato per il fenomeno dell'abbandono. Il presidente Puggelli: “Finita l'emergenza spazi"

alessandra agrati

Calano di centotrentacinque ragazzi le iscrizioni alle scuole superiori; nell'anno scolastico 2021/22 erano 2.745, per il 2022/23 sono 2.610, rispetto al 2020/21 la differenza è di 327 in meno.Cambia anche l'orientamento delle famiglie, ora più spostato verso gli istituti tecnici e professionali rispetto ai licei. Al Buzzi ci sono cento domande da fuori provincia per cui il dirigente scolastico Alessandro Marinelli ha chiesto un incontro con l'ufficio regionale scolastico per trovare “un alleanza” con altri istituti fiorentini. Crescono anche le classi al Marconi, due in più ma il dirigente scolastico Paolo Cipriani ha chiesto l'autorizzazione a dividere in due aule, una stanza del Marconcino. Infine diminuiscono gli allievi al Livi ma la preside Maria Grazia Ciambellotti chiede un'aula in più per lo scientifico e cinque a supporto del liceo artistico Brunelleschi (una continua a fare lezione nell'auditorium nonostante la Provincia abbia messo a disposizione uno spazio alle Badie). Al Cicognini Rodari serve un'aula in più, sei al Gramsci Keynes e una al Datini.“Sono numeri – spiega il presidente della Provincia Francesco Puggelli – che possiamo gestire anche grazie alla politica sull'edilizia scolastica portata avanti fino ad ora e alla collaborazione con l'ufficio scolastico e i presidi. Assistiamo a un cambio di scelte che, credo, siano anche frutto della pandemia. Ormai abbiamo passato la fase di emergenza degli spazi. Ora quello che ci aspetta è la grande sfida del Pnrr per la realizzazione delle nuove aule del Copernico e la messa in sicurezza per l'antisismica del Dagomari”.Per il prossimo anno scolastico si potrà contare anche sull'ex Stella d'Italia, la realizzazione della scuola di legno al polo di Reggiana e quella ecosostenobile al polo di San Paolo. Si aspetta ancora l'esito della manifestazione d'interesse per due stabili dove trasferire gli studenti di Copernico e Dagomari durante l'avvio dei cantieri.Intanto, per il prossimo anno scolastico, al Buzzi ci sono cinquecento iscrizioni alle prime. Cento sono da alunni fuori provincia che, secondo i criteri stabiliti in accordo con l'ufficio scolastico provinciale, in caso di esubero non verranno immatricolati. “Gli anni scorsi – ha sottolineato Marinelli – siamo riusciti comunque a trovare una soluzione, quest'anno sono aumentate anche le domande da parte delle famiglie pratesi. Abbiamo quindi chiesto un incontro con l'ufficio regionale per trovare una soluzione, magari con la collaborazione di altri istituti fuori provincia di Prato”. Il saldo degli alunni che iniziano il percorso e quelli che lo finiscono sarebbe gestibile, ma il problema sono i laboratori e la qualità della didattica: “Abbiamo capienze limitate – spiega il preside- per cui anche se ci fosse spazio nelle aule poi si rischierebbe di compromettere la parte laboratoriale. Stiamo dialogando anche con Il Marconi perchè una parte dei nostri alunni durante l'anno chiedono il passaggio in via Galcianese. L'idea è di fare un orientamento più mirato in modo da pianificare ad inizio anno”. L'incontro con l'ufficio scolastico si terrà nei prossimi giorni, in modo da dare una risposta alle famiglie.Crescita anche per il Marconi, ma a preoccupare il preside Cipriani sono gli abbandoni scolastici. “Purtroppo è un fenomeno in aumento, non solo nella mia scuola. Stiamo proponendo alla Regione di istituire anche a Prato un Ifp , una sorta di classe cuscinetto che permetta ai ragazzi che decidono di non concludere il percorso scolastico di ottenere comunque una qualifica professionale e quindi trovare un lavoro”.